Экономист: необходимо не применять политику "открытых дверей", но и не закрываться от иммигрантов

"(…) сейчас нам нужна очень четкая иммиграционная политика, будем ли мы принимать только из Центральной Азии или сделаем какие-то квоты. Наверное, нам следует хотеть больше разнообразных компетенций и национальностей, которые могли бы здесь более успешно интегрироваться и искать возможности для интеграции, а не замыкаться в русскоязычных сообществах", - в понедельник сказал Н. Мачюлис.

"Ошибки других стран известны и существует необходимость четко определенной иммиграционной политики, которой у нас, как ни странно, пока нет", - пояснил он.

Н. Мачюлис подчеркнул, что необходимо найти баланс, не применять политику "открытых дверей", но и не закрываться от иммигрантов.

По его словам, следует также учитывать квалификацию потенциальных работников и учитывать направление, в котором страна должна двигаться в плане миграционной политики.