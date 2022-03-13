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Вероятность рецессии в Европейском союзе (ЕС) в этом году составляет более 50%, считает экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.
Žygimantas Mauricas
Žygimantas Mauricas
© DELFI / Tomas Juodelis

"Вероятность рецессии в ЕС и Литве значительно возросла, особенно если имеющаяся ситуация сохранится. Я думаю, что вероятность превысила 50%", — отметил Маурицас в интервью радиостанции LRT.

По мнению экономиста, потребители не смогут защититься от роста цен, поэтому им придется экономить, иначе есть риск увязнуть в крупных долгах.

"Нам придется затянуть пояса потуже, это факт, потому что мы не сможем компенсировать или полностью защитить потребителей от этого скачка цен, ведь в противном случае мы попадем в бесконечные долги", — сказал он.

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Ожидается, что реальное влияние санкций в отношении России на экономику ЕС станет очевидным в ближайшие недели, учитывая также негативное влияние инфляции, сбои в цепочке поставок и ослабление евро, отмечающиеся в последнее время.

Россия является крупнейшим экспортным партнером Литвы, и Центробанк страны ранее заявлял, что полное прекращение экспорта в Россию замедлит рост ВВП Литвы до 2% в течение следующих трех лет.

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