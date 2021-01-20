По его словам, такую динамику можно объяснить "базовым эффектом" – спад литовской экономики в прошлом году был меньше, чем других Балтийских стран.

"Сокращение литовской экономики в 2020 году было одним из самых низких среди Балтийских стран и государств Евросоюза. Пока у нас нет окончательной статистики, но мы не меняли свой прогноз (падения ВВП в 2020 году- BNS)на 1,7%, но фактически показать будет близок к этому. (...). Естественно, что при падении менее 2% не очень трудно добиться уровня, бывшего до пика", – сказал Н. Мачюлис в среду на пресс-конференции.

По его словам, банк прогнозирует, что Латвия и Эстония достигнут докризисного уровня в последнем квартале 2021 года, а некоторые страны Евросоюза, например, Италия, вернутся к прежнему уровню лишь в 2023 году.

Один из крупнейших рисков для экономики Литвы – Пакет мобильности

Нериюс Мачюлис считает, что самая большая неопределённость и главный риск для экономики Литвы связан со вступающим в силу в 2022 году Пакетом мобильности ЕС и с возникающими в связи с ним вызовами для транспортного бизнеса.

"Среди всех государств Евросоюза немного таких, в которых сектор транспортировки и складирования составляет такую большую долю экономики. И как раз Пакет мобильности ЕК создает значительные риски для того, как в следующем году будет выглядеть транспортный сектор Литвы", – заявил в среду Н. Мачюлис, представляя новейшее экономическое обозрение банка.

По его словам, именно по этой причине банк снизил с 4,7 до 4,2% прогноз роста ВВП Литвы на 2022 год.

"В национальном масштабе это не будет большим шоком, но в данное время мы это оцениваем как один из важнейших негативных факторов, и это одна из причин, по которой мы несколько снизили прогнозы роста (ВВП – BNS) на следующий год", – пояснил экономист.

По его словам, отмечаются и риски, связанные с Беларусью: насколько будет затронут транзит в Западную Европу, какое это окажет влияние на литовские компании.

Зарплаты в Литве в этом году будут расти медленнее, инфляция – 2%

Аналитики банка Swedbank подсчитали, что в этом году рост зарплат в Литве будет более скромным и составит около 5%. Это будет обусловлено более медленным повышением минимальной зарплаты, а также тем, что наиболее пострадавшие от кризиса секторы не будут спешить повышать зарплату.

"Мы прогнозируем, что в этом году рост будет более сдержанным, составит около 5%, это связано с более медленным повышением минимальной месячной зарплаты и, конечно, с тем, что эти наиболее затронутые кризисом секторы не будут спешить повышать зарплаты, и там эти возможности очень быстро не появятся", – сказал на пресс-конференции в среду старший экономист банка в Литве Нериюс Мачюлис.

Прогнозируется, что в этом году инфляция повысится до 2%, а "еще более значительно вырастет в 2022 году – превысит 3%", прогнозирует банк.

Средняя начисленная зарплата в Литве (брутто) в третьем квартале 2020 года составила 1454,8 евро – на 10,4% больше, чем в июле-сентябре 2019 года, сообщил Департамент статистики.