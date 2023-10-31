Экономист: литовская экономика неплохо прошла полосу препятствий в этом году

"Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, рост процентных ставок, шоковый шлейф инфляции, более высокие, чем до войны, цены на энергоносители и нестабильные цены на нефть, экономика Литвы демонстрирует устойчивость. Энергичное развитие экономики Литвы в последние годы позволило накопить финансовые резервы и должным образом подготовиться к более трудным временам. Из-за высокой рентабельности компаний, роста заработной платы и антициклической фискальной политики, увеличивающей доходы, негативные тенденции затронули лишь некоторые отрасли и не приобретают более широкого масштаба", – сказала главный экономист группы INVL по управлению инвестициями и страхованию жизни Индре Гените-Пикчене в пресс-релизе.
Она добавила, что, несмотря на то что третий квартал прошлого года был чрезвычайно сильным, в этом году литовская экономика добилась аналогичного результата. А отрицательное воздействие внутренней торговли, промышленности, операций с недвижимостью и сельского хозяйства на ежегодное изменение ВВП было компенсировано более циклически устойчивыми видами деятельности с более высокой добавленной стоимостью в сфере информационных технологий, финансов и страхования.
"Литовская экономика неплохо прошла полосу испытаний этого года, но проблемы на экспортных рынках могут затянуться. Экономики Европейского союза сталкиваются не только с циклическими вызовами высоких процентных ставок, спада потребления и вялого инвестиционного спроса. Европа переживает дорогостоящий этап энергетической трансформации, кроме того, она не в состоянии обеспечить себя местным промышленным сырьем, многие критически важные виды сырья приходится импортировать, что повышает уязвимость региона в мире из-за возникающих тенденций деглобализации и геополитической поляризации. По этим причинам экономика Литвы в следующем году вернется на территорию роста, но будет расти ниже своего потенциала", – предупредила экономист.
В свою очередь, главный экономист Отдела макроэкономики и прогнозирования Департамента экономики Центробанка Литвы Дарюс Имбрасас заметил, что темп развития литовской экономики остается вялым.
"Ее деятельность по-прежнему подавляется не растущими объемами продаж во многих отраслях обрабатывающей промышленности, все более вялым ростом сферы услуг и не восстанавливающимся потреблением домохозяйств. Неблагоприятное влияние этих факторов на экономическое развитие смягчается быстрым увеличением объемов строительных работ. Растущая покупательная способность населения, рост инвестиций и прогнозируемое более благоприятное положение внешнеторговых партнеров дают надежду, что в следующем году экономика Литвы снова начнет умеренно расти", – сказал он в комментарии.
Во вторник сообщалось, что ВВП Литвы за три квартала 2023 г. составил 53,2 млрд евро по ценам того времени. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года изменение реального ВВП после исключения сезонных и календарных эффектов было отрицательным и составило -0,5%.