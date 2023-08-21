Экономист: литовская экономика до конца 2023 года должна сохранить стабильность

"Судя по данным, ничего страшного нас скорее всего не ждет. Если в мире не произойдет никаких негативных событий (...), мы вполне хорошо сможем встретить новый год", – сказал в понедельник А. Барткус в эфире радиостанции Žinių radijas.

Экономист отметил, что рынок труда на данный момент достаточно сильный — например, при сравнении данных за первый квартал этого года с аналогичным периодом прошлого года, зарегистрировано на 14 229 вакансий больше, а в июле, по его словам, безработных было на 5 719 человек меньше, чем год назад.

"Это очень хорошая новость. Если у нас меньшая безработица, больше созданных рабочих мест, у компаний есть заказы", ​​– сказал А. Барткус, добавив, что приоритетом экономической политики должно стать усиление конкурентоспособности промышленных компаний.

"Похоже, пока никто особо не паникует, потому что если бы была паника, то статистика по безработице была бы в обратном направлении", – добавил он.