Экономист: литовская экономика до конца 2023 года должна сохранить стабильность

"Судя по данным, ничего страшного нас скорее всего не ждет. Если в мире не произойдет никаких негативных событий (...), мы вполне хорошо сможем встретить новый год", – сказал в понедельник А. Барткус в эфире радиостанции Žinių radijas.
Экономист отметил, что рынок труда на данный момент достаточно сильный — например, при сравнении данных за первый квартал этого года с аналогичным периодом прошлого года, зарегистрировано на 14 229 вакансий больше, а в июле, по его словам, безработных было на 5 719 человек меньше, чем год назад.
"Это очень хорошая новость. Если у нас меньшая безработица, больше созданных рабочих мест, у компаний есть заказы", – сказал А. Барткус, добавив, что приоритетом экономической политики должно стать усиление конкурентоспособности промышленных компаний.
"Похоже, пока никто особо не паникует, потому что если бы была паника, то статистика по безработице была бы в обратном направлении", – добавил он.
По данным Евростата, во втором квартале этого года валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы по сравнению с первым кварталом вырос на 2,8 проц.
Однако, как сообщало Государственное агентство данных в конце июля, по итогам всего полугодия ВВП был на 0,9 проц. ниже, чем в январе–июне 2022 г. Ввиду сокращения ВВП в течение двух месяцев подряд в стране зафиксирована техническая рецессия.
А. Барткус также подчеркнул, что с конца 2021 г. литовская экономика "стоит на месте". "Это не трагедия, а своего рода вызов для решения проблемы с ценами. Из-за слишком высоких издержек себестоимость продукции компаний становится слишком высокой, в результате чего спрос на нее падает. Наш бизнес не должен терять заказы от зарубежных партнеров", – сказал А. Барткус.
По прогнозам экономиста, Европейский центральный банк (ЕЦБ) не будет снижать базовые процентные ставки как минимум до конца 2024 года. ЕЦБ по-прежнему повышает их с целью снизить инфляцию в еврозоне до 2 проц.
"ЕЦБ устанавливает процентные ставки с учетом показателей инфляции не Литвы, а всей еврозоны. (...) По достижению 2-процентного уровня инфляции процентные ставки начнут снижаться. Скорее всего, до конца 2024 года придется жить с высокими процентными ставками.
Бизнес должен иметь в виду, что кредитование будет дорогим и, соответственно, ориентироваться на то, что потребительские намерения будут несколько (ниже – ELTA)", – сказал А. Барткус.
В конце июля ЕЦБ повысил процентную ставку по основным операциям рефинансирования, а также маржинальную и депозитную ставки до 4,25 проц., 4,50 проц. и 3,75 проц. соответственно.