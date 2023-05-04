"Я не понимаю мнение Центробанка Литвы о том, что ММЗ с 1 января может увеличиться на 13 проц. ЕЦБ борется с чрезмерным ростом зарплат, потом выходит Центробанк Литвы и говорит, что необходимо повысить заработную плату на 13 проц., что в пять раз больше, чем рост производительности, и это было бы сделано в условиях, когда мы уже наблюдаем рецессию промышленности", - на заседании парламентского Комитета по европейским делам в среду сказал Н. Мачюлис.

По мнению экономиста, такое повышение зарплаты привело бы к более высокому уровню безработицы. По его словам, чтобы помочь зарабатывающим меньше всего, нужно повышать не зарплаты, а увеличивать размер необлагаемых налогом доходов (ННД).

"Последствиями этого может стать гораздо более высокий уровень безработицы, чем сейчас. Думая о жителях с самыми низкими доходами, вероятно, необходимо искать ресурсы для увеличения ННД. Но такая индексация ММЗ, которая была обычной и работала последние 5 лет, сейчас очень болезненно вернется бумерангом", - заявил он.

ЕЦБ переусердствует с повышением процентных ставок

Также Н. Мачюлис заявил, что способ борьбы ЕЦБ с инфляцией неэффективен, поскольку повышение процентных ставок в краткосрочной и среднесрочной перспективе не влияет на этот процесс. По его словам, в настоящее время ЕЦБ пытается бороться с инфляцией и ожиданиями повышения заработной платы.

"ЕЦБ пытается сделать то, что почти невозможно – он пытается подавить инфляцию, не оказывая на нее очень большого влияния. В исследовании самого ЕЦБ говорится, что повышение процентных ставок очень мало влияет на инфляцию в краткосрочной и среднесрочной перспективе. По сути, ЕЦБ борется с инфляционными ожиданиями, с ожиданиями, которые связаны с повышением зарплат. И на них можно повлиять, вызвав рецессию. И он не скажет этого открыто, но он действительно считает, что необходимо вызвать рецессию, чтобы повысился уровень безработицы, замедлился рост зарплат и исчезли инфляционные ожидания", - пояснил Н. Мачюлис.

Инфляция в еврозоне резко выросла после того, как в феврале 2022 г. Россия начала вторжение в Украину. Хотя значение этого показателя в марте снизилось до 6,9 проц., она по-прежнему значительно превышает предусмотренную ЕЦБ цель в 2 проц.

Чтобы обуздать инфляцию, бушующую в блоке единой валюты, ЕЦБ с июля прошлого года повысил норму процентных ставок на 3,5 проц. Следующее заседание правления банка запланировано на 4 мая. В последнее время темпы роста потребительских цен в еврозоне замедляются.