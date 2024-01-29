Экономист: ключевая процентная ставка в конце года должна снизиться до 2,5%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Žygimantas Mauricas
Žygimantas Mauricas
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас утверждает, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен начать снижать процентные ставки в апреле или мае. По его словам, в конце года базовая процентная ставка должна снизиться до 2,5%.

"Центральные банки больше смотрят в зеркало заднего вида при принятии своих решений, потому что они ждут данных, на которых будут основываться их решения, но это, возможно, и мешает им, потому что они запаздывают. Судя по всему, и этот раз не станет исключением", - в понедельник сказал Ж. Маурицас.

"Процентные ставки останутся на прежнем уровне, мы ожидаем, что они снизятся в апреле-мае. Но потом снижение должно пойти быстрее, это свет в конце туннеля. Мы думаем, что в конце года базовая процентная ставка должна составить около 2,5%, т. е. снизится с 4 до 2,5%", - сказал он.

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на прошлой неделе принял решение не менять ни одну из трех ключевых процентных ставок.

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальным кредитам и депозитам не изменятся и составят 4,5, 4,75 и 4% соответственно.

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