Экономист: ключевая процентная ставка в конце года должна снизиться до 2,5%

"Центральные банки больше смотрят в зеркало заднего вида при принятии своих решений, потому что они ждут данных, на которых будут основываться их решения, но это, возможно, и мешает им, потому что они запаздывают. Судя по всему, и этот раз не станет исключением", - в понедельник сказал Ж. Маурицас.

"Процентные ставки останутся на прежнем уровне, мы ожидаем, что они снизятся в апреле-мае. Но потом снижение должно пойти быстрее, это свет в конце туннеля. Мы думаем, что в конце года базовая процентная ставка должна составить около 2,5%, т. е. снизится с 4 до 2,5%", - сказал он.

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на прошлой неделе принял решение не менять ни одну из трех ключевых процентных ставок.