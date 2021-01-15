"Я должен снизить прогноз на 2021 год, рост ВВП 3% - слишком оптимистичный. Думаю, конечный результат в этом году будет около 2%", - сказал Т. Повилаускас на мероприятии, посвященном макроэкономическому обзору стран Балтии.

По его словам, когда готовились прогнозы в конце октября, невозможно было предусмотреть, какие ограничения предстоят зимой.

Между тем в Латвии прогнозировалось, что в 2021 году рост ВВП составит 3,9%, а в Эстонии - 3,3%.

Осенью SEB прогнозировал, что ВВП Литвы в 2020 уменьшится на 1,5%, Латвии - на 4,6%, Эстонии - на 3,8%. Т. Повилаускас не стал менять прошлогодние прогнозы и упомянул, что спад экономики Литвы будет самым незначительным в странах Балтии.

"Это обусловлено малыми различиями между странами, например, в Литве доля туризма - самая небольшая в странах Балтии, кроме того, в Литве транспортный сектор не уменьшился так сильно, как в Латвии или Эстонии, у нас большой сектор грузового транспорта", - сказал экономист.

Банк Литвы в декабре прогнозировал, что ВВП в этом году вырастет на 1,9%, однако если пандемия будет успешно взята под контроль, то рост составит 4,5%, а если это затянется, то спад ВВП составит 3,3%. Министерство финансов подсчитало, что в 2021 году рост ВВП может составить 2,8%.