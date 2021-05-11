Экономист INVL: экономика Литвы в этом году вырастет на 4,3%, в следующем - на 3,5%

"Этот кризис, невзирая на вызовы и испытания, был для Литвы по сравнению с другими государствами намного мягче. (...) Мы - те, кто находится среди абсолютных лидеров, которые легче и успешнее других справились с пандемией", - сказала И. Гените-Пикчене, представляя новые экономические прогнозы.
По ее словам, затянувшиеся карантинные ограничения не оказали на экономику страны такого сильного негативного влияния, как опасались, а возвращение к обычной жизни будет зависеть от темпов и слаженности вакцинации.
"Теперь нужно дождаться, пока все откроется, а когда у нас появится возможность снова вернуться к обычному ритму жизни, то и экономика вернется к обычному, а, может, даже, я бы сказала, более интенсивному ритму", - сказала экономист.
По ее словам, рост потребления, без сомнения, скажется и на инфляции. Прогнозируется, что среднегодовая инфляция, которая в прошлом году составляла 1,1%, в этом году увеличится до 2,7%, а в 2022 году составит 3,5%.
"Инфляция - одна из тех критических осей, которые вызывают обеспокоенность. (...) Перебои в цепочках поставок международных рынков затянулись и ценовое "ралли" на мировом рынке обостряется, кроме того, еще не вытягивает и спрос, который начнется, когда во всех странах закончатся карантины. Поэтому перспективы инфляции неблагоприятны и инфляция набирает обороты", - сказала И. Гените-Пикчене.
Прогнозируется, что выросший в прошлом году уровень безработицы в 8,5% в этом году снизится до 7,2%, а в 2022-ом – до 6,5%. Средний рост зарплат, достигавший в прошлом году 10,1%, замедлится, однако останется достаточно интенсивным и в этом году составит 7,5%, в следующем году – 7%.
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