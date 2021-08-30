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В Литве в августе инфляция выросла на 0,4% больше обычного, вероятно, это обусловлено ростом цен на продукты питания, считает экономист банка SEB Тадас Повилаускас.
„Senukai“ prekiauja maisto produktais
„Senukai“ prekiauja maisto produktais
© Bendrovės nuotr.

По его словам, в конце этого года и в начале 2022 года тенденция инфляции останется мощной, а более медленный рост цен может наблюдаться во второй половине следующего года.

"В августе у нас обычно наблюдалась небольшая дефляция или инфляция близкая к 0, сейчас у нас инфляция составляет 0,4%. Это много, мы надеялись на куда меньший показатель, поэтому взгляд падает на определенные группы товаров, которые могли вызвать рост цен. Скорее всего, это цены на продукты питания", – сказал Повилаускас.

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По его словам, обычно в августе цены на продукты немного снижались, а в этом году мы наблюдаем обратное явление.

"Конечно, есть и другие компоненты. В августе после июльских распродаж исторически дефляция наблюдалась в секторе одежды и обуви, может, в этом году цены уже не снижались и в этой сфере. Горючее также подорожало, но ненамного. (...) Скорее всего, основной фактор это именно цены на продукты", – сказал экономист банка SEB.

По его словам, больше всего на годовую инфляцию (она составляет 4,9%) подействовали цены на продукты питания.

"Горючее, природный газ, электроэнергия сейчас намного дороже, чем год назад, это влияет на годовую инфляцию. Также дорожают продукты питания и услуги, поэтому в сентябре годовая инфляция может перевалить за 5%", – сказал Повилаускас, заметив, что цены будут расти и в начале следующего года.

Он выразил надежду на то, что инфляция будет снижаться в конце 2022 года.

"Но в конце этого года и в начале следующего цены будут неблагоприятными для жителей", – прибавил он.

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