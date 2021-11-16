"В Литве наблюдается в основном товарная инфляция из-за роста цен на энергоносители. (...) Она еще не достигла своего пика, мы полагаем, что это будет в январе следующего года, когда годовая инфляция приблизится к 10%", - сказал Т. Повилаускас, представляя во вторник новейшие экономические прогнозы.
Годовая инфляция в октябре составила 8,2% и была самой высокой с февраля 2009 года, когда она достигала 8,5%. По данным Департамента статистики, этот показатель в последний раз достиг своего двузначного значения в октябре 2008 года - 10,7%.
По словам Т. Повилаускаса, ежемесячная инфляция в последнем квартале этого года должна быть выше, чем обычно.
"В прежние годы, в ноябре и декабре, месячная инфляция в основном была близка к нулю или даже была дефляция, но в этом году мы увидим месячную инфляцию приблизительно в 0,3-0,4%, так как теплоэнергия подорожает и как в ноябре, так и в декабре", – пояснил Т. Повилаускас.
С учетом этого SEB повысил прогноз среднегодовой инфляции на этот год с 3,4% до 4,5%, а в 2022 году с 3,5 процента до 5,4%.
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