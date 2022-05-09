Экономист: Европе не удастся мгновенно заменить российский газ

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Экономист Римантас Рудзкис сказал, что Россия сейчас получает большую прибыль за счет экспорта газа, поскольку газ стоит в 2–3 раза больше, чем обычно стоил на рынке. По словам специалиста, после того как страны Евросоюза введут эмбарго на российский газ, цены взлетят до космических высот.
Rimantas Rudzkis
Rimantas Rudzkis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Мгновенно заменить российский газ не получится, потому что большинство поставщиков заключили контракты до 2027-2028 гг., у них немного свободных мощностей, исключение разве что США, которые повышают добычу и экспорт газа. Но, конечно же, это не такое количество, которое нужно для замены всего российского газа в Европе", – сказал в понедельник на Žinių radijаs Рудзкис.

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Профессор сказал, что сейчас принимают много решений, которые очень неопределенные, неясно, насколько строго они будут осуществляться, и как удастся распределить потоки. По его мнению, если Европа завтра откажется от российского газа, его цена сразу же вырастет.

"Цена и сейчас очень высокая, около 1200 долларов за 1000 куб м, это в 6 раз выше чем в 2019 г. Еще до войны, осенью 2021 г. были моменты, когда цена поднималась до 2300 долларов, это в два раза выше нынешней цены", – заметил Рудзкис.

По словам экономиста, сейчас сложно прогнозировать экономические показатели, поскольку при их принятии доминирует политика, а не экономическая логика.

"Сейчас идет война не столько России с Украиной, сколько России с западным миром, Россия бросила вызов всей западной цивилизации", – сказал профессор.

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