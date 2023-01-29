Экономист: этот год в Литве будет похож на американские горки

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Экономист Александр Изгородин сказал, что 2023 год в Литве будет состоять из двух этапов. В первом полугодии, по его словам, экономическое оживление в Евросоюзе положительно скажется на экономике Литвы, но позже экономическая ситуация ухудшится.
Aleksandras Izgorodinas
Aleksandras Izgorodinas
© DELFI / Julius Kalinskas

"Я думаю, этот год для экономики Литвы будет как американские горки. Будут полгода, которые будут лучше, чем многие надеются. Но во втором полугодии результат будет значительно хуже", – сказал Žinių radijas экономист.

Он заметил, что в Германии сейчас наблюдается сейчас оживление промышленности и торговли, это задает направление всему ЕС. Такой рост экономики, по его словам, передастся и Литве.

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"Первые полгода в Литве будут хорошими, это уже сейчас видно - промышленность Германии пытается нажать на кнопку оживления, как и прогнозы относительно деятельности розничной торговли", – убежден Изгородин.

Экономист считает, что банк ЕС и США остановит повышение процентной ставки, что сейчас используют для остановки инфляции.

По его словам, в США это выльется в кризис экономики, который начнется через 3-4 месяца.

По словам Изгородина, банк ЕС перестанет повышать ставку только в конце 2023 года.

Экономист прогнозирует, что экономический кризис, который в США начнется летом, приведет к ухудшению экономики в ЕС и в Литве.

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