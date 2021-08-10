По словам экономиста агентства коммуникации Brandnomika Александра Изгородина, большая инфляция отражает очень интенсивное восстановление и высокий уровень экономической активности.

"Это свидетельствует о том, что сегодня наша экономика находится на пороге перегрева и сильного экономического роста. Я склонен оценивать эти цифры отрицательно, ведь высокая инфляция всегда является предварительным индикатором того, что может случиться так, что в будущем с экономикой что-то будет не в порядке", – сказал BNS экономист.

По его оценкам, рост инфляции на 50% вызван увеличением мировых цен на сырье, а оставшаяся часть обусловлена внутренними аспектами в стране: нехваткой работников, низким уровнем безработицы и быстрым ростом зарплат. А. Изгородин утверждает, что годовая инфляция должна замедлиться.

"Мы уже сейчас видим на рынках определенное беспокойство в связи с показателями COVID-19, как по всей Европе, так и в Америке они начали резко расти, мы видим, что на рынках цены на нефть стабилизировались и постепенно начали снижаться", – сказал экономист.

"Мировой пик роста цен на сырье уже пройден, и осенью они стабилизируются, или даже несколько снизятся", – добавил он

В Литве в июле по сравнению с июнем этого года наблюдалась месячная инфляция в 0,7%, сообщил Департамент статистики. Цены на потребительские товары и услуги росли в стране седьмой месяц подряд.