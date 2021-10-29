За девять месяцев, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы вырос на 5,2% до 40,5 млрд. евро, сообщил Департамент статистики Литвы.

"Пока мы не видим здесь никаких проблем с текущей волной пандемии. Мы видим, что распространение вируса и проблемы в системе здравоохранения, количество смертей совершенно не связаны с экономическими показателями: пандемия движется в одном направлении, экономика - в другом", - сказал Н. Мачюлис BNS.

Оценивая последнюю статистику, он сказал, что она не удивила, а говорить об экономическом перегреве пока нельзя.

"Наверное, стоит обратить внимание не на годовой, а на квартальный рост, который равен нулю - то есть по сравнению со вторым кварталом и без учета влияния сезона рабочих дней мы видим, что экономического роста не было. Нельзя сказать, что здесь есть перегрев, по крайней мере, по показателю ВВП", - сказал экономист.

По его словам, тем не менее, экономический рост страны остается очень быстрым, одним из самых высоких в Европейском Союзе.

"Но в целом тенденция остается очень ясной: экономика интенсивно растет, мы не можем использовать слово "восстановление", потому что не было травмы, от которой следовало бы оправиться", - сказал Н. Мачюлис.