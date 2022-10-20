В четверг в Вильнюсе был представлен обзор литовской экономики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2022 год. После презентации экономист Маурицас подчеркнул, что деньги снова становятся ограниченным ресурсом.
"В краткосрочном периоде надо вести себя осторожнее в вопросе фискальной политики. Во время пандемии расходы на кредиты были почти нулевыми. Поэтому в выигрыше будут не те страны, которые быстрее и больше денег впустят в экономику, а те, которые будут их использовать целесообразнее", – сказал он.
"Что вызвало успех Литвы в постпандемический период – половину роста генерировала промышленность, которая использовала изменения в мировой экономике в момент проблем с поставками. Сейчас ситуация меняется, в промышленности наблюдаются сбои, она теряет конкурентоспособность из-за высоких расходов на энергетику, а проблемы с поставками решаются. С нами начинает конкурировать та же Германия. Кроме того, повышаются расходы на труд, поэтому сложнее привлечь новые инвестиции.
Другая сфера - информационные технологии, финансы и другие бизнес-услуги – их экспорт. Это наш конек, который будет тянуть экономику и в следующем году.
Третий двигатель - сектор недвижимости. Но повышение процентной ставки влияет на рынок. В Литве будет реакция, особенно, если ставка вырастет до 3% или около того, как прогнозируют", – сказал Маурицас.
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