"Это событие, имеющее большое значение – но намного важнее, что происходит между Литвой и Китаем, а нет то, что происходит между Литвой и Беларусью", – сказал 13 декабря Žinių radijаs Мачюлис.

Экономист напомнил, что напряжение между Литвой и Китаем не является чем-то новым – двусторонние отношения ухудшились после того, как Литва вышла из формата "17+1", объединяющего страны Центральной и Восточной Европы с Китаем и осле того как Вильнюс разрешил открыть первое представительство Тайваня (а не Тайбея).

Однако экономист заметил, что до сих пор давление не было таким жестким, были сбои в торговле, но пауз не было, а в течение последней недели слышится более жесткий тон.

"Сейчас мы видим иное, совершенно новое явление, впервые Китай так общается со страной ЕС или страной Европы. Идет жесткий ответ международным компаниям - если они будут использовать литовские товары, не смогут их ввозить или их ввоз в Китай будет ограничен. Это очень серьезный шаг, поскольку Китай напрямую не может нанести серьезный вред", – сказал экономист.

Он отметил, что официально Китай не может оказывать давление на литовский бизнес, поскольку есть договоры с ЕС, но это не мешает ему парализовать литовские компании иными способами, что, по словам эксперта, он и делает.

"Он может это делать тайно, за закрытыми дверьми и, похоже, делает. Отдельные примеры уже были, и они будут повторяться, это на самом деле может иметь больше последствий, чем транзит удобрений", – заметил Мачюлис.

По мнению экономиста Swedbank, ответ Китая неожиданно болезненный и агрессивный. Он заметил, что Китай может воспользоваться Литвой и показать другим странам, что будет, если не будут учитывать политику Китая и принцип "одного Китая".

"Китая реагирует болезненнее и агрессивнее, нежели можно было ожидать. Есть прогнозы, что могут последовать и кибератаки против литовских ведомств. Китай не маленький и не слабый, прогнозировать его действия непросто, он может разными способами пытаться проучить Литву и показать другим странам, что лучше не выскакивать перед ним, особенно в таких важных вопросах, как Тайвань", – сказал Мачюлис.

В минувший четверг агентство Reuters сообщало, что Китай распорядился, чтобы международные компании разорвали связи с Литвой, иначе они не смогут работтаь на китайском рынке.

В ноябре после того как в Литве было открыто представительство Тайваня, Китай ограничил свое дипломатическое присутствие в Литве.

Прямая торговля Литвы с Китаем невелика, однако действуют сотни экспортирующих компаний, производящих мебель, лазеры, продукты питания и одежду для международных компаний, которые торгуют с Китаем.

После того как "Литовская железная дорога" расторгнет договор о транзите с "Беларуськалием", она лишится 60 млн. евро. Глава компании Мантас Бартушка сказал, что если договор, действующий до 2023 г., будет расторгнут, то компанию ждут иски и штрафы на сотни миллионов евро.