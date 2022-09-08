Экономист: даже те, у кого в Литве есть деньги, потихоньку начинают их экономить

Delfi: Летом многие экономисты в Литве делали свои прогнозы относительно пика инфляции и ситуации в связи ценами на энергоносители. Лето прошло, с чем мы вступили в осень, с какой экономической ситуацией - ухудшается она, стагнирует или улучшается?

- Она очень разная в зависимости от сектора экономики. На данный момент сектор, который меня волнует больше всего, - внутренняя торговля.

За последние три месяца внутреннее потребление в Литве понемножку падает, уровень оптимизма или, иначе говоря, уровень пессимизма среди жителей Литвы находится примерно на той же отметке, что и в самом начале пандемии. То есть это уровень где-то весны 2020 года.

Это понятно, потому что жители волнуются как из-за энергетического кризиса, так и из-за инфляции.

С одной стороны, видно, что у людей есть финансы, потому что депозиты в банках в последние несколько месяцев растут.

Но, с другой стороны, факт сокращения потребления означает, что люди, - даже у которых есть деньги, - начинают их экономить и довольно осторожно смотрят на перспективы.

Второй сектор, который меня волнует, - это промышленность. Потому что это самый крупный сектор экономики Литвы как в контексте структуры ВВП Литвы, так и в структуре рынка труда - это самый крупный работодатель в частном секторе в Литве.

И то, что я вижу в еврозоне, когда останавливаются промышленные компании, это само собой рано или поздно повлияет на экономику. Конечно, четвертый квартал 2022 года для литовской экономики будет довольно-таки плохим.

Но насколько плохим, сейчас трудно сказать, потому что это очень сильно будет зависеть от решения политиков как в Литве, так и в еврозоне.

- Вы сказали, что меняется поведение потребителей и, в том числе, тех, у которых есть какие-то финансовые запасы. То есть можно сказать, что если раньше говорили о том, что инфляция бьет, прежде всего, по социально уязвимым слоям населения, по малоимущим, то сейчас уже начинает экономить и средний класс?

- Да. Но исходя из моего общения с представителями компаний, с частными лицами, могу сказать, что все мне дают один и тот же ответ: мы готовимся к кризису.

Когда я спрашиваю, к какому кризису вы готовитесь, чего конкретно плохого вы ожидаете, мне никто ничего не говорит конкретного. Все говорят «мы готовимся к ситуации, что всё будет плохо и тяжело». Есть не то, что паника среди населения, но просто высокий уровень стресса, и непонятно, что будет дальше.

Жители Литвы не понимают, как экономика Европы и экономика Литвы выдержит этот энергетический кризис, какой будет кризис, сколько он продлится. И вот эта неизвестность автоматически влияет на уровень оптимизма людей. Поэтому да, даже те, у кого есть деньги, понемножку начинают их экономить и копить на чёрный день.

- Какова первоочередная причина изменения поведения людей? Вы говорите, что в беседе с вами они не могут в принципе объяснить, какого кризиса ожидают. Что влияет на формирование таких настроений - это заголовки СМИ, заявления политиков или просто люди приходят в магазин, видят, что ценники сильно поменялись и это в первую очередь влияет?

- Я думаю, что, во-первых, это счета. Понятно, что когда инфляция составляет 20 процентов, то и более богатые, и менее богатые жители Литвы всё это автоматически чувствуют. Это и счета за продукты питания, счета за электричество, за газ, общий рост цен и, конечно же, заголовки СМИ.

Все ждут, что будет что-то интересное осенью, и этих новостей сейчас много, поэтому даже те жители Литвы, у которых есть деньги, умно готовятся к непростой осени, непростой зиме.

- В общей корзине потребления какие статьи расходов среднестатистического литовца прежде всего идут под нож? Отказываются ли люди от дорогостоящих покупок или сокращают траты на развлечения, досуг, общепит?

- На данный момент «под нож» пошла электроника, товары для обустройства дома, например, мебель и тому подобное, что называют товарами долгосрочного пользования. Товары для дома и электроника - это два сегмента, в которых сейчас виден довольно-таки немаленький минус в продажах.

То есть люди начинают экономить деньги на товарах не первой необходимости, а фокусируются на покупке самых необходимых товаров, а это продукты питания и другие необходимые товары повседневного спроса.

Что касается товаров не первой необходимости, то люди начинают экономить, даже несмотря на то, что, как показывает статистика Центрального банка Литвы, депозиты жителей Литвы в последние пару месяцев даже в плюсе. То есть у людей есть деньги и в принципе в теории люди могли бы эти товары купить, но они их не покупают, так как они ждут чего-то непонятного и чего-то тяжёлого осенью и зимой.

- То есть откладывают на черный день?

- Да.

- Если посмотреть на уровень инфляции в разных странах ЕС, то можно заметить, что наиболее высокий уровень, в не самых богатых странах Европы. Литва находится в первой десятке. Почему инфляция более высокая в менее богатых странах?

- Вообще в принципе сейчас опасно и даже, может быть, некорректно сравнивать уровень инфляции между странами Европы по одной простой причине: в каждой стране правительства предпринимают разные меры, чтобы справиться с инфляцией.

В каких-то странах этих мер больше, в каких-то странах – меньше. В одних странах государство помогает больше жителям, в других – бизнесу. То есть разные меры по обузданию инфляции во многом объясняют и разную ситуацию.

Главная причина, почему инфляция в странах Европы такая разная, - потому что очень разные антиинфляционные планы. И, наверное, только время покажет, какие планы были хорошие, а какие - плохие.

В Литве инфляция одна из самых высоких. Как свидетельствуют данные литовской статистики, доля электроэнергии и продуктов питания в инфляции выше, чем в еврозоне. И в Литве довольно-таки сильно растут зарплаты.

Например, даже во втором квартале зарплаты в частном секторе выросли на 15 процентов.

На инфляцию влияют несколько компонентов, и это чистая математика.

Цены на продукты питания и за электричество больше влияют на инфляцию Литвы и плюс рост зарплат - это основные причины того, почему инфляция в Литве выше, чем в некоторых странах еврозоны.

Не исключено, что со временем, может быть, всё поменяется.

Но на данный момент правительство в Литве больше помогает населению и мало помогает бизнесу. Поэтому бизнес поднимает цены на товары и услуги, также растут цены на электроэнергию, а на рынках, как мы все знаем, они выросли довольно-таки сильно.

- Заглянем в зиму, которая скоро наступит. Ожидается, что отопление будет стоить дорого.

В Вильнюсе предпринимают ряд мер, чтобы, во-первых, смягчить рост цен, а во-вторых, сэкономить на потреблении электроэнергии. В частности, предлагается использовать вместо газа мазут. Это оптимальный вариант?

- На данный момент, я думаю, все механизмы, которые только можно включить, все возможные источники топлива, которые только можно купить, они все должны использоваться.

Я могу быть не прав, но я думаю, что выключение газа со стороны России - это вопрос не нескольких недель, это может продлиться, возможно, даже до конца декабря или, может быть, даже до конца весны. Я не вижу вариантов, по которым Газпром быстро бы включил газ в Европе.

Исходя из такого прогноза, - который, может быть, и неправильный, - любые источники топлива, которые только можно купить на рынках, особенно дешёвые источники топлива, такие как мазут, они, безусловно, просто должны быть использованы.

Иначе мы будем иметь огромные счета за электроэнергию, за газ, и тогда уже это сильно повлияет на экономику.

Тут нужно выбирать. Охрана природы - это, конечно, важно, но сейчас, наверное, экономические аспекты немножко важнее, чем вопросы охраны природы.

- Вильнюсский муниципалитет в качестве меры экономии предложил более тусклое уличное освещение, более позднее включение вечером, более раннее отключение утром. Велика ли экономия и не повлияет ли это на безопасность?

- Да, конечно, вопрос безопасности - это важный вопрос. Но я думаю, что всё-таки для государства, возможно, будет некоторым хорошим открытием, - сколько энергии можно сэкономить, делая довольно-таки простые шаги. Может быть, в каких-то аспектах государство и дальше, после этого кризиса, будет экономить электричество, если речь идет о чем-то, без чего можно обойтись. Допустим, освещение памятников по ночам.

С одной стороны, да, конечно, такие меры критичные, это показывает, что ситуация очень тяжёлая. С другой стороны, похожие меры используют и другие страны Европы.

И, повторю, может быть, даже в долгосрочной перспективе для государства в некоторых аспектах это будет хорошо, потому что мы поймем, что в некоторых сегментах мы сможем реально сэкономить несколько десятков тысяч евро, просто выключая электричество в тех местах, где оно, может быть, ночью не нужно.

- Более подробно поговорим об антиинфляционных мерах.

Идут дискуссии о том, что делать и на уровне Евросоюза, и внутри Литвы - между президентурой и правительством, между депутатами. Разные предложения звучат.

Сейчас есть компенсация - 9 центов - до конца 2022 года для всех. Как поступать с начала следующего года - компенсировать только социально уязвимым слоям населения или всем, или добавить в эту группу ещё и бизнес?

- Я считаю, что, во-первых, нужно компенсировать всем жителям, потому что проблема с дороговизной электроэнергией произошла не из-за ошибок жителей Литвы и не из-за ошибок бизнеса. Это вопрос геополитики.

Поэтому в данной ситуации у государства есть некоторая, скажем так, этичная задолженность перед потребителями, перед бизнесом. И в данном контексте государство, на мой взгляд, обязано помогать всем, независимо от того, есть у человека финансовый запас или его нет. Это вопрос просто этики со стороны государства и правительства.

Что касается бизнеса, безусловно, нужно помогать бизнесу, потому что другие страны Европы довольно-таки сильно помогают компаниям.

Допустим, некоторые страны распределяют налоговую задолженность компании.

Некоторые страны делают просто вливание денег в те сектора экономики, которые используют много электроэнергии.

Некоторые страны уменьшаются акцизы, допустим, на топливо - бензин, дизель.

Другие страны предлагают очень много льготных кредитов бизнесу.

То есть мер очень много. Можно просто выбирать варианты, копировать, как делают в разных странах, и не нужно изобретать новый велосипед.

Но обязательно нужно помогать бизнесу. Потому что если бизнесу никто помогать не будет, то бизнес будет поднимать цены на товары и услуги ровно настолько, насколько вырастут рыночные цены электроэнергию.

Нужно помогать всем и бизнесу в том числе.

- Только ли будут поднимать цены на товары или услуги или будут останавливать производство, как это сделала уже с 1 сентября компания Achema?

- Я думаю, что такой вариант не исключен, но это опять же зависит от конкретных секторов промышленности.

То есть, не все секторы промышленности используют много электроэнергии. Но в тех секторах, где используют, вариант остановки производства не исключен.

Но я осторожно спрогнозирую, что те новости, которые мы видим сейчас, о том, что некоторые компании, которые занимаются металлами, пластиком, удобрениями, химикатами, - останавливают производство, - я думаю, что это ещё не конец. Я думаю, что до конца этого года таких новостей будет намного больше.

Но это всё очень зависит от компаний, от их производства, от их структуры.

Я не думаю что вся промышленность Литвы остановится. Это был бы уже такой армагеддонный прогноз. Но да, некоторые компании, которые используют много электроэнергии, скорее всего, остановятся. И да, это повлияет на рынок труда в Литве, потому что промышленность в Литве - это самый крупный работодатель, если смотреть на структуру рынка труда Литвы.

Промышленность берёт на себя примерно 22 процента всех рабочих мест в Литве в частном секторе, промышленность - это самый крупный сектор.

- Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и президентура в принципе раскритиковали план Еврокомиссии, который, судя по всему, она вот-вот должна представить в связи с решением проблемы энергетического шантажа со стороны России.

Стоит ли ждать какого-то общеевропейского решения? Или не стоит ждать у моря погоды, и уже нужно принимать какие-то национальные меры?

- Моя интуиция подсказывает, что стоит ждать европейского решения. Потому что так, как Европейская комиссия готовится к этому заседанию, которое состоится 9 декабря, она, наверное, не готовилась даже к заседаниям по ковидной помощи бизнесу и людям.

Я думаю, что будет что-то очень большое и грандиозное, и я также считаю, что есть вероятность, что политики заставят Европейский центральный банк поменять свой курс.

Сейчас Европейский центральный банк увеличивает процентную ставку, а это значит, что людям и бизнесу одалживать деньги становится всё дороже и дороже.

Может быть так, что им придётся снижать процентную ставку и, может быть, даже Европейский центральный банк запустит печатный станок и начнёт просто финансировать все эти энергетические меры, во всяком случае в странах еврозоны.

Я не думаю, что это плохой вариант.

Да, может быть, в будущем это вызовет высокую инфляцию, но в краткосрочной перспективе это значит, что просто у людей и бизнеса будут какие-то финансовые резервы и что не нужно будет тратить последние деньги на, скажем так, выживание.

- Грядущая зима уже очевидно будет сложной для всех - и для бизнеса, и для населения, и для государства в общем. А что ждать в будущем, удастся ли к следующей уже зиме, которая в 2023 году начнётся, проблему замещения российских энергоносителей решить в полном объеме?



- Я очень скептически смотрю на решение проблемы в долгосрочной перспективе. Это всё будет зависеть от ситуации на военном фронте. Как эта ситуация будет развиваться, никто не знает.

По тому, что я вижу сейчас, уже становится понятно, что у России начинаются довольно-таки крупные проблемы на фронте - это и Херсон, это и другие регионы, которые находятся недалеко от Херсона. И это значит, что, может быть, случится так, что Россия, наконец-то пойдет на какие-то меры по снижению остроты конфликта, и, может быть, обе страны начнут понимать, что надо договариваться. Но это очень трудно все спрогнозировать. Может быть, такого и не будет.

В любом случае Европе, наверное, нужно готовиться к тому, что эта зима и следующая зима будут довольно тяжёлые, и, может быть, нужно не закрывать атомную энергетику, может быть, стоит инвестировать в альтернативную энергетику, принимать какие-то другие меры.

Я бы очень осторожно смотрел на долгосрочные перспективы, потому непонятно, как конфликт закончится. С одной стороны, да, есть факторы, которые показывают, что, может быть, обе страны понемножку начнут договариваться. С другой стороны, возможно, что я и не прав, и, может быть, это не произойдет и война будет долгая.

Нужно сохранять оптимизм, но готовиться к пессимистичному сценарию, - что война будет долгой, и Европа не одну зиму, а несколько зим будет иметь довольно крупные проблемы в энергетике.