Экономист: чтобы помочь Украине, надо уменьшить расход горючего

"Если мы хотим помочь Украине и Европе в борьбе с Россией, надо снижать потребление горючего. Даже если Литва не покупает нефть у России, повышая потребление нефти, мы способствуем росту мировых цен, а это косвенно сказывается на росте доходов России, поскольку мировой рынок нефти действует по принципу сообщающихся сосудов, например, если ЕС значительно снизил покупки российской нефти, то Китая и Индия увеличили закупки", – писал Маурицас.
Он сказал, что в Литве потребление горючего растет, и растет быстрее, чем в других странах Европы, Литву по потреблению обходят только Венгрия и Словения, которые искусственно снизили цены в угоду избирателям.
"С начала 2019 г. объемы продаж в Литве выросли на 18%, а в Европе в среднем наблюдается снижение на 1%. Для сравнения, в Норвегии используют на 12% меньше горючего, чем в 2019 году", – заметил экономист.
Маурицас отметил, что такие данные не должны удивлять, ведь в 2021 г. в Норвегии 64% новых автомобилей были электрическими, 22% – гибридными и всего 14% бензиновыми или дизельными.
По его словам, электромобили составляют 17% всего автопарка в Норвегии, гибриды 11%.
"В Литве, к сожалению, электромобили пока не пользуются большой популярностью, но ведь если нет возможности купить электромобиль, можно купить экономичную машину или ездить медленнее, выбирать более экологические транспортные средства или больше работать из дома, если есть такая возможность", – сказал экономист.
Он уверяет, что рост потребления топлива не поможет Литве осуществить амбициозный план и улучшить экологию.
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