"Этот план - бюрократические акценты, чтобы не было чрезмерных ожиданий. Счастье - это разница между ожиданиями и реальностью, поэтому основная задача плана - сформировать не слишком оптимистичные ожидания. Это сигнализирует о том, что нам еще предстоит пройти долгий путь", - сказал он в передаче "Тема Delfi".

По словам Ж. Маурицаса, правительство Литвы изменит действующие ограничения в соответствии с тем, что будет происходить в других европейских странах.

"Придерживаюсь мнения, что у нас маленькая и открытая экономика - на уровне Европейского Союза мы как Юрбаркас на уровне Литвы. Границы открыты, движение есть, у нас мало возможностей выделиться из общего контекста. Будем плыть вниз по течению.

Хорошо, что в Германии и других странах Западной Европы до сих пор действуют достаточно жесткие ограничения. Однако, если эти страны начнут существенно либерализовать свою экономику, мы неизбежно последуем их примеру. Например, если Латвия, Эстония, Польша и скандинавские страны проведут либерализацию своей экономики в конце марта, а мы до сих пор не либерализуем показатели, такой сценарий маловероятен.

Думаю, мы примем те же решения, что и основные партнеры", - сказал он.

Экономист отметил, что в настоящее время приоритет отдается эпидемиологической, а не экономической ситуации.

"Будут последствия для экономики, дефицит бюджета, рост теневой экономики и т. д.", - предупредил он.

Снежный ком

Ж. Маурицас сравнил карантин со снежным комом.

"При кратковременном его применении экономика может быстро вернуться в нормальное русло, и опыт других стран показывает, что чем дольше длится карантин, тем больше увеличивается количество снежных комов, растет количество проблем, и их становится все труднее и труднее решать. .

Чем дольше карантин, тем больше риск того, что у нас будет выше безработица, больше банкротств и так далее. Если мы запоздаем с открытием нашей экономики по сравнению с другими крупными экономиками, существует риск эмиграции", - сказал он.