Экономист Центробанка: второй карантин затронул рынок труда в меньшей степени

Как сообщает Департамент статистики, за год зарплата брутто (до оплаты налогов) выросла на 12,2%, а за квартал, без учета индивидуальных предприятий - на 4,8% до 1524 евро.

"Пандемия почти не замедлила рост зарплаты в стране. Во время первого карантина его рост несколько замедлился, вполне вероятно, из-за субсидий. Но после июля зарплаты снова стали стремительно расти - темп роста был похож на тот, что наблюдался последние три года", - сказала для пресс-релиза глава Отдела макроэкономики и прогнозирования БЛ Эгле Коппа.

По оценке Э. Коппы, второй карантин затронул экономику и рынок труда намного слабее, предприятия научились приспосабливаться к ограничениям деятельности. Как говорит Э. Коппа, уверенность в государственной помощи для пострадавших предприятий также позволила смелее принимать решения о сохранении работников.