В феврале, по сравнению с январем, уровень цен в Литве повысился на 0,6 проц. Годовая инфляция, т.е. февраль текущего года, по сравнению с февралем прошлого года, снижалась пятый месяц подряд и составила 17,2 проц. (в январе – 18,5 проц., во время пика в сентябре прошлого года – 22,5 проц.).

На снижение годовой инфляции повлияло как то, что в феврале по сравнению с январем подешевели некоторые товары, такие как теплоэнергия и молочные продукты, так и эффект более высокой сравнительной базы, когда мы сравниваем цены с повышенными ценами год назад. Последний фактор повлиял на снижение годового прироста цен на различные товары и услуги, например, в феврале рост цен на услуги ресторанов и кафе снизился до 15,9 проц. (в январе он составлял 16,6 проц.).

Л. Моцюнайте отмечает, что инфляционное давление, вызванное различными издержками, продолжает ослабевать.

"Например, в январе закупочная цена натурального жирного молока снизилась до 444 евро/т (на пике в октябре она составляла 553 евро/т) и практически достигла уровня годичной давности – 441 евро/т.

Уровень цен на продукцию обрабатывающей промышленности, за исключением рафинированных нефтепродуктов, на внутреннем рынке за последние месяцы существенно не изменился, но годовой прирост продолжает снижаться (в январе – 20,2 проц., в декабре – 22,9 проц.). Меньшими годовыми темпами растут и цены на импортируемые товары долгосрочного и краткосрочного потребления, на рынках дешевеют различные энергоресурсы.

Общая инфляция снижается и ее пик уже в прошлом. Тем не менее чистая инфляция, которая исключает наиболее изменяющиеся товары – энергию и продукты питания – все еще высока и не снижается так быстро, как общая инфляция. Чистая инфляция в январе составила 12,3 проц. (в декабре – 12,6 проц.), о ее изменения в феврале мы узнаем 9 марта, когда будут опубликованы подробные фактические данные инфляции в феврале", - прокомментировала представитель Центробанка.