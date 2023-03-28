Экономист Центробанка Литвы: цены на жилье все еще немного завышены

Как отмечает экономист, цены на жилье все еще немного завышены, но их отрыв от фундаментальных величин за квартал сократился до 2,2 проц. Количество проданного жилья на вторичном рынке сократилось и приблизилось к уровню 2018 г.

"На первичном рынке количество забронированного жилья немного выросло, но цифры и дальше остались исторически небольшими. Несмотря на по-прежнему быстрый годовой темп роста цен на аренду, с осени рост цен замедлился", — сказал он.

По словам экономиста, годовой темп роста цен на жилье в Литве замедлялся второй квартал подряд и в четвертом квартале 2022 г. составил 16 проц. По последним данным Государственного агентства данных (ГАД), этот темп роста был на 3,3 проц. ниже, чем квартал назад (19,3 проц.). В течение квартала цены на жилье выросли на 1,9 проц. – это самый низкий показатель с третьего квартала 2020 г.

Цены на жилье в регионах страны за год выросли меньше, чем в городе Вильнюсе (13,4 проц. и 19,3 проц. соответственно).

Последние данные Центробанка Литвы и частных участников рынка свидетельствуют о том, что годовой темп роста цен на квартиры продолжает замедляться. Согласно применяемому Банком Литвы индексу цен на жилье по повторяющимся сделкам (ИЦЖПС), квартиры в феврале 2023 г. в Литве были на 15,8 проц. дороже, чем год назад. В декабре-феврале цены в среднем росли на 0,9 проц. в месяц – что наполовину ниже, чем в среднем в месяц в 2021 г. (на 1,8 проц.), но на 0,6 проц. пункта выше, чем в осенние месяцы 2022 г. (на 0,3 проц.).

Количество проданного жилья в течение квартала сократилось и приблизилось к уровню 2018 г. По данным Центра реестров, в период с декабря по февраль количество проданного жилья было на 20,8 проц. меньше, чем осенью, и на 24,3 проц. меньше, чем за соответствующий прошлогодний период. Количество продаж было самым низким с зимы 2017-18 гг. (за исключением первых месяцев пандемии).

Годовой темп роста цен на аренду остается быстрым, но замедляется, цены с осени росли относительно незначительно или вовсе снижались. Как показывают различные источники данных, годовой темп роста цен на аренду в феврале 2023 г. составил 5-22,8 проц. В зимние месяцы изменение цен на аренду за месяц в среднем составляло -0,2-0,6 проц. (в осенние месяцы изменение цены составило -5,1-1,1 проц. в месяц), говорится в комментарии Д. Подериса.