Экономист: цель центральных банков – вызвать более глубокую рецессию, которая охладит рынок труда

"В среду Государственное агентство данных опубликовало предварительные мартовские данные по инфляции и ожиданиям потребителя в Литве. В моем понимании, результаты этих исследований хорошо коррелируют между собой, тем самым иллюстрируя, насколько сложно совладать с инфляцией и замедлить ее до устойчивого уровня.

По данным Государственного агентства данных, в марте предварительная месячная инфляция в Литве составила 0,6 проц. и, по сути, не замедлилась (в январе и феврале месячная инфляция составила 0,6 и 0,7 проц.).

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Данные Государственного агентства данных также свидетельствуют о том, что мнение жителей Литвы об изменении финансового положения и перспективах в марте продолжало улучшаться. Например, в марте 2023 г. мнение жителей Литвы об изменении своего финансового положения и перспективах было наилучшим за последние 18 месяцев. Вероятно, такой оптимизм связан не только со снижением цен на энергоносители, но и с ростом заработной платы", — написал он в Facebook.

По мнению А. Изгородинаса, в Литве не происходит существенного замедления инфляции по причине изменения структуры инфляции.

"Если в прошлом году инфляцию раздувала энергетика, то в текущем году на росте цен, вероятно, скажется рост заработной платы и сервисная составляющая инфляции. Сильный рынок труда и высокая прошлогодняя инфляция заставляют компании повышать заработную плату – однако при повышении заработной платы компании повышают и цены, а к этому аспекту чувствительна сервисная составляющая инфляции.

Аналогичная проблема коснулась и инфляции в еврозоне в феврале этого года – на рост цен в основном влияют сервисная составляющая и рост заработной платы. По сути, эти данные еще раз свидетельствуют о том, что технической рецессии будет недостаточно для замедления инфляции в Еврозоне и Литве до 2 проц. Если ставится задача по замедлению инфляции до 2 проц., в таком случае необходима более глубокая рецессия, которая повысит уровень безработицы, негативно скажется на динамике заработной платы, что приведет к снижению цен на услуги.

По сути, к этому и стремятся центральный банк США и Европейский центральный банк, агрессивно повышая процентные ставки, то есть цель — вызвать не техническую, а более глубокую рецессию, которая охладит рынок труда", — сказал он.