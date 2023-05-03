"Больше нет фактора, заставляющего цены стремительно расти. У нас немного слабеет спрос, исторически сложилось так, что энергоносители с запозданием в 3-6 месяцев начинают "опускать" и другие цены. Мы также увидим это влияние во второй половине года", - сказал Т. Повилаускас, в среду представляя макроэкономический обзор банка SEB.

"Энергетика уменьшилась, если спрос снижается, появляется больше возможностей для конкуренции, потому что внутренних ресурсов немного больше. Закончатся истории, как и с ценами на продукты, что продукты выращиваются на дорогом корме и используются дорогие энергоресурсы", - отметил он.

Экономист пояснил, что сейчас цена на зерно снизилась и, если будет нормальный урожай, а осенью цены на пшеницу, ячмень и кукурузу не вырастут, в следующем году макаронные изделия будут производиться по более низкой себестоимости и многое будет произведено дешевле.

"В условиях конкуренции это должно привести к некоторому снижению или хотя бы стабилизации цен", - заверил аналитик.

По словам Т. Повилаускаса, после обнародованных во вторник данных о валовом внутреннем продукте за первый квартал года, подтверждающих техническую рецессию в Литве, сомнений в том, что литовская экономика в этом году сократится, больше нет.

Опубликованные во вторник данные по ВВП за первый квартал 2023 г., оказались намного хуже, чем ожидалось. Экономист отметил, что за квартал ВВП сократился на 3 проц., а за год – на целых 3,6 проц.

Однако, по словам Т. Повилаускаса, первый квартал закончился более месяца назад, и многие люди не ощутили исключительного экономического спада, поскольку рынок труда оставался относительно стабильным, доходы не снижались, а инфляция замедлилась.

Экономист также заявил, что апрельский опрос промышленных компаний показывает, что текущие производственные и экспортные заказы компаний исторически невысоки, что предупреждает о том, что промышленное производство и во втором квартале увеличиваться не будет. По его словам, безработица вырастет с 5,9 до 6,9 проц.

Аналитик отметил, что наибольшее влияние на рост заработной платы в начале года оказало увеличение минимальной месячной зарплаты (ММЗ) на 15 проц., а средняя заработная плата в этом году будет примерно на 10,7 проц. выше, чем год назад.