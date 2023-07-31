Экономика Литвы в этом году сократилась почти на 1 процент

Без исключения влияния сезона и количества рабочих дней оно также составило -0,9 проц.

Только во втором квартале 2023 г. ВВП страны в ценах того времени достиг 17,7 млрд. евро. По сравнению с первым кварталом 2023 года реальное изменение ВВП после исключения влияния сезона и количества рабочих дней было положительным и составило 2,8 проц.

Оценка получена путем применения эконометрических моделей на основе имеющихся статистических данных.

Оценивая производственным методом, в первом полугодии 2023 г. наибольшее положительное влияние на изменение ВВП оказали результаты деятельности строительных, транспортно-складских и информационно-коммуникационных компаний.

Изменение реального ВВП во втором квартале 2023 г., по сравнению с соответствующим кварталом 2022 г., без исключения влияния сезона и количества рабочих дней, было положительным и составило 0,6 проц., после исключения влияния сезона и количества рабочих дней – 0,9 проц.