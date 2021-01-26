Экологи предъявили Grigeo Klaipeda иск на 48 млн евро

Иск в связи с возмещением материального ущерба, нанесенного природе, был вручен во вторник Клайпедской окружной прокуратуре.

"Напомню, что сумма первичного иска от марта 2020 года составляла 3,9 млн евро. (...) Ущерб рассчитан в строгом соответствии с данными и документами, собранными в ходе досудебного расследования. (...) Я не сомневаюсь, что это будет прецедентным делом", – написала она во вторник в социальной сети "Фейсбук".

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Прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Гина Скерсинските сообщила BNS, что иск подан после проведения досудебного расследования, его материалы будут переданы суду.

"Они подали иск, который мы передадим в суд, он будет рассмотрен вместе с материалами уголовного дела", – сказала BNS прокурор.

Она пока не могла сказать, когда дело будет передано в суд.

В начале января, спустя год после скандала с загрязняющими выбросами Grigeo Klaipeda, прокурор сказала, что связанные с загрязнением действия руководителей и работников Grigeo могут повлечь наказание в виде лишения свободы до шести лет, а Grigeo Klaipeda грозит штраф до 5 млн евро.

Тогда же она сказала, что окончательное число подозреваемых - девять (восемь физических лиц и Grigeo Klaipeda), включая акционера группы Grigeo Гинтаутаса Погиниса.

О загрязнении Куршского залива Grigeo Klaipeda стало известно в январе прошлого года - тогда прокуроры начали расследование о загрязнении залива неочищенными сточными водами.