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Еврокомиссия утвердила схему помощи Литвы в размере 435 млн евро предприятиям, пострадавшим от пандемии коронавируса.
ЕК утвердила схему помощи пострадавшему от пандемии бизнесу в Литве на сумму 435 млн евро
© Shutterstock

Как утверждает ЕК, этот инструмент соответствует временной системе государственной помощи, сообщило в среду представительство комиссии в Литве.

В сообщении говорится, что схема Литвы является необходимой, надлежащей и пропорциональной для снятия перебоев и поощряет инвестиции в определенную экономическую деятельность.

Помощь предоставляется в форме кредитов с применением субсидируемых норм годовых. Литва сообщила об увеличении бюджета этого инструмента с начальной суммы 36 млн евро до 135 млн евро.

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