ЕК утвердила схему помощи пострадавшему от пандемии бизнесу в Литве на сумму 435 млн евро

Как утверждает ЕК, этот инструмент соответствует временной системе государственной помощи, сообщило в среду представительство комиссии в Литве.

В сообщении говорится, что схема Литвы является необходимой, надлежащей и пропорциональной для снятия перебоев и поощряет инвестиции в определенную экономическую деятельность.

Помощь предоставляется в форме кредитов с применением субсидируемых норм годовых. Литва сообщила об увеличении бюджета этого инструмента с начальной суммы 36 млн евро до 135 млн евро.