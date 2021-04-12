Помощь смогут получить предприятия гостиничного сектора, общественного питания, туризма и другие наиболее пострадавшие.
Правительство в конце марта увеличило второй пакет помощи на 50 млн евро до 120 млн евро. Эти средства были выделены из первого пакета помощи, стоимость которого была 180 млн евро, однако предприятия, которые потеряли как минимум 30% оборота, не спешили обращаться за помощью.
Решением правительства "потолок" помощи для одного предприятия увеличен до 350 тыс. евро, а средства смогут получить предприятия, оборот которых упал более чем на 50%.
Как сообщает ЕК, помощь будет предоставляться в виде прямых дотаций и для покрытия постоянных расходов. Размер дотации будет зависеть от снижения оборота предприятия, а если покрываются постоянные расходы, то она не сможет превышать 70% всех расходов и 40 тыс. евро для одного предприятия.
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