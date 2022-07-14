Ожидается, что в 2023 году экономический рост ускорится до 2,5%, сообщило представительство ЕК в Литве.
«Экономика Литвы демонстрирует устойчивость, хотя рост схлопывается. В связи с развязанной Россией войной прогнозы экономического роста в Европе пересматриваются в сторону понижения, а рост цен превышает прежние ожидания», — сказал для пресс-релиза глава представительства ЕК в Литве Марюс Ващега.
Среднегодовая инфляция должна составить 17% в этом году и снизиться до 5,1% в следующем году (в мае прогнозируется 12,5% и 3% соответственно).
Прогнозируется, что вся экономика Евросоюза вырастет на 2,7% в этом году и на 1,5% в 2023 году. Рост еврозоны должен достичь 2,6% в этом году и замедлиться до 1,4% в 2023 году.
Среднегодовая инфляция достигнет в этом году максимального уровня - 7,6% в еврозоне и 8,3% в ЕС, а в 2023 году снизится до 4,0% и 4,6% соответственно.
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