Egto energija предупреждена - может лишиться лицензии независимого поставщика электроэнергии

В отчете ГСРЭ говорится, что компания обязана устранить выявленные недостатки до 9 июня 2023 года и представить подтверждающие это документы.
ГСРЭ предупредил Egto energija, что в случае неисполнения обязательства компания может лишиться лицензии независимого поставщика электроэнергии.
"Egto energija как независимый поставщик электроэнергии поставляет электроэнергию 5 533 бытовым и 1 859 коммерческим потребителям", – говорится в сообщении ГСРЭ.
В настоящее время в Литве действуют еще три крупных независимых поставщика электроэнергии: Elektrum Lietuva, Enefit и Ignitis.
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