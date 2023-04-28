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Как сообщает Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ), ЗАО Egto energija не соответствует требованиям Закона об электроэнергетике, который предусматривает, что собственный капитал компании должен составлять не менее 1/2 уставного капитала, что обеспечит финансовую стабильность компании.
Egto energija предупреждена - может лишиться лицензии независимого поставщика электроэнергии
© DELFI / Andrius Ufartas

В отчете ГСРЭ говорится, что компания обязана устранить выявленные недостатки до 9 июня 2023 года и представить подтверждающие это документы.

ГСРЭ предупредил Egto energija, что в случае неисполнения обязательства компания может лишиться лицензии независимого поставщика электроэнергии.

"Egto energija как независимый поставщик электроэнергии поставляет электроэнергию 5 533 бытовым и 1 859 коммерческим потребителям", – говорится в сообщении ГСРЭ.

В настоящее время в Литве действуют еще три крупных независимых поставщика электроэнергии: Elektrum Lietuva, Enefit и Ignitis.

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