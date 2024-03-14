Ecoservice восстановит сортировочный центр – инвестирует 18 млн евро

Сообщается, что в зданиях будут установлены самые современные системы выявления пожара и автоматического пожаротушения. Проект планируется завершить к концу этого года.

"После августовского пожара мы сразу же предприняли шаги, которые помогли нам бесперебойно продолжать нашу деятельность, выполнить все обязательства перед клиентами и партнерами, теперь пришло время нового этапа – не только восстановить утраченное, но и работать еще эффективнее с привлечением самых современных технологий", – прокомментировала генеральный директор Ecoservice Юргита Нацевичене.

Сообщается, что часть инвестиций в проект планирует выделить компании Ecoservice и компании головной группы, также будут использованы заемные средства.