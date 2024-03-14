Ecoservice восстановит сортировочный центр – инвестирует 18 млн евро

Сообщается, что в зданиях будут установлены самые современные системы выявления пожара и автоматического пожаротушения. Проект планируется завершить к концу этого года.
"После августовского пожара мы сразу же предприняли шаги, которые помогли нам бесперебойно продолжать нашу деятельность, выполнить все обязательства перед клиентами и партнерами, теперь пришло время нового этапа – не только восстановить утраченное, но и работать еще эффективнее с привлечением самых современных технологий", – прокомментировала генеральный директор Ecoservice Юргита Нацевичене.
Сообщается, что часть инвестиций в проект планирует выделить компании Ecoservice и компании головной группы, также будут использованы заемные средства.
"Оценив долгосрочную перспективу, мы приняли решение профинансировать проект восстановления Гарюнайского сортировочного центра, пострадавшего от пожара, чтобы компания могла усилить свою деятельность по сбору и сортировке мусора в Литве и продолжать успешно работать", – сказал председатель правления Eco Baltia Марис Симановичс.
Общая площадь зданий составляет более 3500 кв. м., общая площадь всего сортировочного центра – более 3 га.
Улучшение существующей инженерной инфраструктуры позволит обеспечить самые высокие требования экологической и пожарной безопасности.
Установленное современное оборудование по сортировке упаковочных отходов позволит еще больше приблизиться к принципам цикличной экономики – снизить расход ресурсов и обеспечить максимальное возвращение материалов на рынок для повторного использования.
Генеральным подрядчиком проекта является компания Mosta.