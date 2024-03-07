ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

Базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам – на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам – 4,75%

Как указано в сообщении банка, с момента последнего заседания Совета управляющих в январе инфляция еще больше снизилась. Последние прогнозы экспертов ЕЦБ предусматривают снижение инфляции, особенно в 2024 году, главным образом из-за снижения влияния цен на энергоносители. Теперь эксперты прогнозируют, что инфляция составит в среднем 2,3% в 2024 году, 2% в 2025 году и 1,9% в 2026 году.

Эксперты ЕЦБ снизили прогноз роста на 2024 год до 0,6% и прогнозируют, что экономическая активность в ближайшем будущем продолжит оставаться вялой. Они прогнозируют, что экономика восстановится позже, вырастая на 1,5% и 1,6% в 2025 и 2026 годах соответственно, сначала за счет потребления, а затем за счет инвестиций.