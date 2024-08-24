2024.08.24 07:02

ЕЦБ одобрил кандидатуру Эжярскене на должность гендиректора и председателя правления банка Citadele

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Citadele bankas
Citadele bankas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Европейский центральный банк (ЕЦБ) одобрил назначение Руты Эжярскене новым генеральным директором и председателем правления банка Citadele.

Эжярскене, которая до сих пор занимала должность члена правления банка Citadele и руководителя розничного банковского обслуживания в странах Балтии, накопила опыт стратегического управления и разработки клиентоориентированных решений в странах Балтии.

„Благодарю за оказанное мне доверие, предоставляя мне возможность занять эту должность. Оценивая достижения банка, я вижу большой потенциал на будущее. Поэтому я верю, что вместе с нашей мотивированной командой мы продолжим успешно преодолевать вызовы и приносить исключительную ценность нашим клиентам, акционерам, бизнесу и другим сообществам в странах Балтии“, - цитируется в сообщении Эжярскене.

Эжярскене заменит Йохана Окерблома, который до сих пор был генеральным директором и председателем правления.

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