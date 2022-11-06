Евросоюз поможет восстановить энергетическую инфраструктуру Украины

Что случилось? Во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетила Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром энергетики страны Германом Галущенко, депутатами Верховной Рады, представителями "Укрэнерго" и других компаний. Основной темой переговоров стало содействие в ремонте энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате российских ударов. В ходе визита Симсон заявила о поддержке атомной энергетики (13 млн евро будет выделено на восстановление лабораторий Чернобыльской АЭС, поврежденных во время российской оккупации, и 3,5 млн евро на другие проекты) и предоставлении 25,5 млн евро на покрытие неотложных расходов. В ближайшее время также будет запущен механизм помощи по стороны частного сектора.

Что это значит? На прошлой неделе компания "Укрэнерго" предупредила о вынужденных веерных отключениях электричества по несколько часов в день в ряде регионов — это необходимо для восстановления поврежденной инфраструктуры. Жителей Киева и нескольких областей попросили экономить электроэнергию и снизить потребление в утренний и вечерний часы-пик. Власти украинской столицы сообщили, что на полное восстановление инфраструктуры потребуется 2-3 недели без российских ударов, и предупредили горожан, что возможны длительные отключения света и отопления. По данным МИД Украины, страна договорилась о поставках энергетического оборудования с дюжиной иностранных государств (преимущественно из ЕС), Латвии в их списке не было. В то же время, объясняла еврокомиссар Симсон, несмотря на желание и готовность участвовать в восстановлении украинской энергетики, возможности Еврокомиссии поставить все необходимое быстро и в полном объеме, "могут быть ограничены".

Годовая инфляция в еврозоне впервые превысила 10%



Что случилось? Согласно опубликованной в понедельник предварительной оценке Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу октября инфляция в еврозоне составила 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордный показатель с момента введения евро в оборот в 1999 году, и первое преодоление двузначной отметки. Предыдущий рекорд был установлен месяцем ранее, когда годовая инфляция составила 9,9%. Наибольший вклад в рост цен внесло удорожание энергоресурсов — на 41,9% год к году.

Что это значит? Самая высокая инфляция зафиксирована в странах Балтии: Эстонии (+22,4% год к году), Литве (+22%), и Латвии (+21,8%) — существенный рост зафиксирован и в Нидерландах (+16,8%). Меньше всего цены относительно октября прошлого года выросли во Франции (+7,1%), Испании (+7,3%) и на Мальте (+7,5%). Относительно сентября цены упали только в трех странах еврозоны: Эстонии (-1,6%), Греции (-1%) и на Мальте (-0,6%), крупнейший рост зафиксировали в Италии (+4%). Специалисты Eurostat подчеркивают, что опубликованные сегодня данные — лишь предварительная оценка, уточненные результаты представят спустя 2-3 недели. Для борьбы с ростом инфляции Европейский центробанк на прошлой неделе в третий раз за последние полгода увеличил ключевую ставку — она поднялась до максимума со времен кризиса 2008 года. ЕЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки в этом году, чтобы в среднесрочной перспективе вернуться к целевому значению инфляции в 2%.

Производителей обяжут использовать переработанный пластик в новой упаковке



Что случилось? Согласно законопроекту, к которому получили доступ журналисты Euractiv, в конце ноября Еврокомиссия предложит обязать компании, упаковывающие свою продукцию в пластик, с 2030 года использовать определенное количество переработанных материалов. По данным Plastic Europe, в 2019 году доля вторсырья в упаковке составляла только 5%, поскольку бизнес предпочитает более дешевый "новый" пластик. Ожидается, что этот шаг повысит долю упаковки, сдаваемой после использования, и побудит компании соответствующим образом изменить разработку своих новых продуктов и их дизайн.

Что это значит? Как утверждает Euractiv, введение обязательной доли переработанного пластика, который необходимо использовать в упаковке, будет проходить в два этапа — промежуточные цели установят для 2030-го и 2040 года. Для пищевой упаковки они составят 25% и 50% соответственно, для пластиковых бутылок — 50% и 65%, для прочих типов — 45% и 65%. Сейчас подобные ограничения установлены только для бутылок — согласно директиве ЕС, к 2025 году 25% такой упаковки должно производиться из переработанного пластика, а к 2030-му эта цифра увеличится до 30%. При этом в 2019 году на переработку отправилось более 40% всей пластиковой упаковки.

Вступил в силу закон ЕС о цифровых рынках



Что случилось? 1 ноября начал действовать Digital Markets Act (DMA) — закон, регулирующий деятельность крупнейших интернет-компаний и сервисов, работающих в Евросоюзе. DMA вводит в европейское законодательство понятие "привратника" (gatekeeper) — крупной онлайн-платформы, чья позиция позволяет оказывать серьезное влияние на рынок и тем самым мешать его развитию и здоровой конкуренции. К таковым относятся, в частности, компании, обеспечивающие работу поисковых систем, браузеров, магазинов приложений, мессенджеров, видеохостингов, облачных хранилищ и маркетплейсов. Благодаря этому закону, разработанному Еврокомиссией в декабре 2020 года и одобренному Европарламентом и Советом ЕС в июле 2022-го, интернет-компании больше не смогут навязывать пользователю собственные продукты.

Что это значит? Обязательства, которые DMA накладывает на "привратников", гарантируют пользователям возможность легко удалить предустановленные приложения или изменить настройки по умолчанию, которые направляют их к продуктам и услугам "привратника", а также устанавливать сторонние приложения (в том числе магазины приложений) и отказываться от подписки на услуги "так же легко", как ранее они ее оформили. Неисполнение этих требований может привести к штрафам вплоть до 10% от глобального оборота "привратника"; в случае повторного нарушения наказание удвоится. Описанные в новом законе правила начнут действовать через шесть месяцев, с мая 2023 года. За это время Еврокомиссия проведет переговоры с заинтересованными сторонами и организует ряд экспертных семинаров. Параллельно будет идти работа над регламентом с четким описанием всех процедур.

Три сильнейших сезона пожаров за всю историю наблюдений пришлись на последние шесть лет



Что случилось? Согласно отчету Объединенного исследовательского центра (JRC) при Еврокомиссии, в прошлом году лесным пожарам подверглась территория площадью 5,5 тыс. квадратных километров, что вдвое превышает площадь Люксембурга. Исследование не включает статистику по 2022 году, однако она, очевидно, не лучше — только по предварительной оценке выгорело порядка 8,6 тыс. квадратных километров. В общей сложности, начиная с самого сильного за всю историю наблюдений сезона пожаров в 2017 году, пострадало 35,3 тыс. квадратных километров (это больше площади Бельгии), причем порядка трети подвергшихся воздействию земель пришлось на территорию особо охраняемых объектов биоразнообразия из сети Natura 2000.

Что это значит? Больше остальных пострадали страны Средиземноморья — Италия, Португалия и Греция, хотя в том или ином виде лесные пожары в прошлом году были зафиксированы в 22 из 27 стран ЕС. Несмотря на увеличение площади, которым был нанесен ущерб, в 2022 году удалось избежать серьезных жертв среди населения. Как и в 2021-м, пострадавшие страны активно использовали механизм поддержки, разработанный Еврокомиссией, — туда на помощь своим коллегам отправлялись пожарные и спасатели из других стран. Европейские власти будут и дальше развивать этот институт, а летом объявили о закупке новых самолетов и вертолетов, которые можно использовать в тушении пожаров.