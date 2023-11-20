Две компании с белорусскими корнями вошли в пятерку крупнейших налогоплательщиков IT-отрасли в Литве

В двух филиалах EPAM Sistemos в общей сложности работают более 1,4 тысячи сотрудников по найму. На втором месте по штату оказался Wargaming, где трудятся 933 сотрудника.

Эти две фирмы вошли в пятерку крупнейших налогоплательщиков отрасли в Литве.

Первая из них за три квартала заплатила более 15,8 млн евро налогов (из них более 3 млн — это налог на прибыль), вторая — более 11,8 млн, следует из данных налоговых органов Литвы.

Если же смотреть по юрлицам всех отраслей, то EPAM Sistemos оказывается на 58-м месте крупнейших налогоплательщиков страны, а Wargaming — на 77-м.