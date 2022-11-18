Две компании литовского капитала в Беларуси задолжали DS Smith Packaging Lithuania

Две компании в Беларуси, принадлежащие акционерам из Литвы, задолжали вильнюсской компании 85 тыс. евро.
В течение финансового года, закончившегося 30 апреля 2022 года, консолидированная выручка от продаж DS Smith Packaging в Литве увеличилась на 27% до 56,58 млн евро, а чистая прибыль уменьшилась на 35% до 2,48 млн. евро или с 9 до 4% от дохода.
Литовская компания также владеет дочерним предприятием в Латвии DS Smith Packaging Latvia.
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