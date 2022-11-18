aA
Производитель гофрокартона и тары из гофрокартона DS Smith Packaging Lithuania пострадал от санкций, введенных против России и Беларуси из-за войны в Украине и потери клиентов, сообщает в пятницу портал деловых новостей vz.lt .
Две компании литовского капитала в Беларуси задолжали DS Smith Packaging Lithuania
© Shutterstock

Две компании в Беларуси, принадлежащие акционерам из Литвы, задолжали вильнюсской компании 85 тыс. евро.

В течение финансового года, закончившегося 30 апреля 2022 года, консолидированная выручка от продаж DS Smith Packaging в Литве увеличилась на 27% до 56,58 млн евро, а чистая прибыль уменьшилась на 35% до 2,48 млн. евро или с 9 до 4% от дохода.

Литовская компания также владеет дочерним предприятием в Латвии DS Smith Packaging Latvia.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Беларуси по обвинениям в "экстремизме" задержана гражданка Литвы: новые подробности

Как уже сообщали Delfi, на этой неделе в Беларуси по...

Промышленники: национализация литовского бизнеса в Беларуси не должна остаться без ответа

Поскольку Минск угрожает национализировать компании...

Александр Лукашенко: чтобы я близко не видел ваших больше здесь литовцев, финнов и прочих в Беларуси предупреждение иностранному бизнесу о национализации

Александр Лукашенко высказал точку зрения об...

TOP новостей

В Вильнюсе состоится забастовка водителей общественного транспорта  будет реже курсировать транспорт

Профсоюз муниципальной компании "Вильнюсский...

Эфир Delfi – итоги: спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен Начало трансляции в 14.00

Гость студии — спикер Сейма Литвы Виктория...

Что творится в Вильнюсе: тягачи не могут заехать на горки, на Минском шоссе затор в обоих направлениях

Даже в пятницу днем водители предупреждают друг друга...

В Клайпеде в течение нескольких дней умерли двое обращавшихся за помощью в больницы мужчин

В клайпедскую больницу за помощью обратился мужчина,...

В Литве выпал снег, движение на дорогах в городах парализовано

В Литве выпал снег, осложнив движение на дорогах не...