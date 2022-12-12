Два самолета Ryanair перенаправлены из Риги в Вильнюс; несколько рейсов airBaltic отменены

В аэропорту "Рига" агентству LETA пояснили, что причины решений перенаправить самолеты нужно спрашивать у самой авиакомпании, поскольку экипаж воздушного судна может принять решение об использовании запасного аэропорта.
"Сегодняшние погодные условия влияют на расписание рейсов в Европе, в том числе в Балтийском регионе и в Риге. Поэтому сегодня ожидаются задержки и отмены прибывающих и вылетающих рейсов", — сообщили утром 12 декабря в аэропорту.
Агентство LETA сообщает, что латвийская национальная авиакомпания airBaltic отменила несколько рейсов как из Риги, так и в Ригу.
На домашней странице аэропорта "Рига" в интернете как в разделе вылетов, так и в разделе прибытия пестрят пометки — "отменен", "опаздывает".
Напомним, что сегодня утром из-за ледяного дождя на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Рига" образовалось обледенение, поэтому она была закрыта до 11:00. Затем полоса возобновила работу.
Аэропорт призывает пассажиров уточнить статус своего рейса в авиакомпании или позвонив в инфоцентр аэропорта — 1817 для звонков из Латвии или +371 29311817 для зарубежных звонков.
Пассажиров, у которых на сегодня запланированы авиаперелеты в Ригу или и Риги, просят следить за оперативной информацией на домашней странице международного аэропорта "Рига". В случае необходимости также призывают связываться с авиакомпаниями.
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