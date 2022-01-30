Два евро за литр бензина - маловероятно, но в случае войны возможно

"При нормальных экономических обстоятельствах этот сценарий маловероятный. Он возможен в случае военных действий в тех регионах, где добывают нефть. Тогда из-за сбоя с предложением в краткосрочном периоде цена на нефть может вырасти, но это маловероятно", – сказал экономист Delfi.

Глава Литовской ассоциации торговцев нефтепродуктами Эмилис Циценас сказал, что пугать ценой в два евро за литр рановато.

"Маловероятно, что такими могут быть цены по крайней мере в ближайшее время. Они и сейчас немаленькие", – сказал он.

Вообще в цене на горючее стоимость нефти составляет небольшую часть.

Экономист банка Swedbank Мачюлис сказал, что большая часть стоимости - это налоги (акциз, НДС, плюс маржа, а 1/4 часть зависит от цены на нефть).

"Когда баррель нефти подорожал в пандемию с 30 до 80 долларов, то цена выросла на 30 центов за литр", – сказал он, заметив, что нынешнее подорожание вызвано снижением предложения при высоком спросе на нефть.

В январе баррель нефти Brent подорожал до 90 долларов.

Циценас рассказал, что в Польше акциз на горючее снизили в декабре 2021 года.

"Перевозчики уже сейчас заливают горючее не в в Калварии, а в Сувалках. Временно НДС будет снижен с 23 до 8%, но это время могут продлить. Никто не знает, когда оживет польская экономика", – сказал он.

Мачюлис назвал решение Польши популизмом. "Это попирает даже общую политику ЕС, конкуренция в нечестных условиях. Такой шаг уведет из литовского бюджета в Польшу. Ситуация нехорошая, но идти их стопами было бы неправильно. Я не знаю, какой тут может быть выход. Кстати, уменьшение инфляции путем льготного НДС - это грубый и временный способ. Изменение налоговой системы на время не дает стабильности и подрывает доверие к государству. Создает нагрузку на бизнес", – сказал экономист.

Циценас заметил, что сейчас прогноз цен на нефть связан в основном с геополитической ситуацией между Россией и Украиной, с разгорающимся военным конфликтом.