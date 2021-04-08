DPD Lietuva расширяет сеть почтовых терминалов

По информации руководителя DPD Lietuva по вопросам маркетинга и продаж в Балтийских странах Габриэлюса Билявичюса, поскольку в пандемию значительно вырос поток посылок и количество клиентов, расширение сети почтовых терминалов стало неизбежным.

"Еще в прошлом году мы поняли, что, желая обеспечить максимальное удобство для наших клиентов при получении и отправлении посылок, мы должны быстро увеличить сеть своих почтоматов", – отметил он в пресс-релизе.

В прошлом году компания инвестировала в развитие сети почтоматов более 1,2 млн евро, в этом году она намерена инвестировать не только в почтовые терминалы, но и в более чем 50 новых электроавтомобилей в Вильнюсе.