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Операторы газопередающих систем Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы договорились о том, как Литва будет включена в общую зону тарифов - пространство без внутренних тарифов для государств.
Достигнута договоренность о включении Литвы в общий рынок газа
© Amber Grid

Чтобы Литва могла присоединиться к зоне тарифов Эстонии, Финляндии и Латвии, необходимо отменить цены на передачу газа в перемычке Литвы и Латвии в точке в Кеменай, сообщила компания Amber Grid.

Предлагаемая модель общих тарифов предусматривает, что будут устанавливаться тарифы во внешних точках допуска газа в регион, также будут применяться скидки в точках допуска газа из альтернативных источников.

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Команда экспертов компаний Gasgrid Finland, Conexus Baltic Grid, Elering и Amber Grid готовит совместную заявку, которая еще в этом году будет подана в национальные ведомства по регулированию.

Предусмотрено, что следующий шаг по интеграции может быть реализован с января 2023 года. Перед этим пройдут публичные консультации, должны быть приняты все решения правительств и национальных регуляторов.

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