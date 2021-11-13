Достигнута договоренность о включении Литвы в общий рынок газа

Чтобы Литва могла присоединиться к зоне тарифов Эстонии, Финляндии и Латвии, необходимо отменить цены на передачу газа в перемычке Литвы и Латвии в точке в Кеменай, сообщила компания Amber Grid.
Предлагаемая модель общих тарифов предусматривает, что будут устанавливаться тарифы во внешних точках допуска газа в регион, также будут применяться скидки в точках допуска газа из альтернативных источников.
Команда экспертов компаний Gasgrid Finland, Conexus Baltic Grid, Elering и Amber Grid готовит совместную заявку, которая еще в этом году будет подана в национальные ведомства по регулированию.
Предусмотрено, что следующий шаг по интеграции может быть реализован с января 2023 года. Перед этим пройдут публичные консультации, должны быть приняты все решения правительств и национальных регуляторов.
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