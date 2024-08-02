Доставка еды Bolt - c курьерами невозможно договориться, а еду иногда приходится искать на улице

Мантас, житель Вильнюса, обратившийся в Delfi, рассказал, что нередко договориться с курьерами-иностранцами практически невозможно. „Когда заказываешь еду в компании Bolt, приезжает курьер, который не говорит ни по-английски, ни по-литовски, немного говорит по-русски, но и на нем не может разговаривать нормально. Я лично русский язык не знаю, это кошмар, бред какой-то. Он не говорит по-литовски, вот и все, но ему хотя бы английский выучить“, - посетовал Мантас.