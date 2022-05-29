Дорогие продукты питания меняют привычки некоторых покупателей: несколько советов, как сэкономить

Арунас Визицкас также поделился несколькими важными правилами, как избежать ненужных трат.
"Изменения уже видны и они, в первую очередь, таковы, что потребители переходят с более дорогих продуктов на более дешевые: как минимум, вместо брендовых начинают покупать продукты с этикетками торговых сетей. Не секрет, что во многих случаях это один и тот же производитель, просто другая упаковка", — говорит А. Визицкас.
Он не исключает, что склонность людей искать акции в ТЦ будет только возрастать. Еще до пандемии исследования показали, что покупатели посещали в среднем 2,5 магазина.
"Теперь, возможно, это будет делаться еще интенсивнее, чтобы собрать эти так называемые вишенки с торта из как можно большего количества магазинов. Или купить немного с запасом, несколько пачек, потому что цена может вырасти", — проанализировал глава Pricer.lt.
По его словам, "мини-инвестиции" в продукты питания могут принести пользу.
"Если бы прошлым летом кто-то купил литровую бутылку масла, это стоило бы евро. Сегодня это стоит около 2,5-3 евро. Это инвестиции на полтора года", — сказал А. Визицкас.
Эксперт подчеркивает необходимость рационального использования при таком планировании. Важно позаботиться об основных расходах.
"Еда, коммунальные услуги, кредит в банке, транспорт, образование ребенка — самое необходимое, а потом, если позволяет бюджет, можно себе позволить что-то и развлечься", — говорит А. Визицкас.
"Рациональность, оптимизация и вера в то, что это (инфляция — ред.) может продлиться еще немного, необходимы", — убежден А. Визицкас.
Мартинас Лаукайтис, председатель правления Литовской ассоциации овощеводов, согласен с тем, что люди могут сами выращивать овощи летом и, таким образом, сокращать расходы, но это только сезонное решение.
"Домхозяйства, которые выращивают для себя какие-то овощи, очень часто выращивают их летом и получают осенью, но потом у них нет условий для их хранения, и этот эффект постепенно сходит на нет. Тогда основная поставка идет от профессиональных производителей, у которых есть склады, обогреватели с микроклиматом и поставки до конца сезона", — сказал он.
На вопрос, смогут ли люди по-прежнему покупать овощи, если они подорожают, М. Лаукайтис отметил, что это по-прежнему один из приоритетных видов продуктов питания.
"Если мы посмотрим на потребление, скажем, те предыдущие кризисы — в 1998 году, в 2008 году — показали, что овощи относятся к продуктам, которые люди покупают постоянно. Возможно перераспределение группы покупателей - одни покупают больше, другие - меньше.
Но это предметы первой необходимости. "Возможно, человек не купит ананас или манго, но картошку, рис и крупы купит точно", — сказал он.
Тадас Повилаускас, экономист банка SEB, отмечает, что в настоящее время государство помогает беднейшим слоям населения.
"В этом году правительство корректирует тот факт, что доходы самых низкооплачиваемых работников растут быстрее, чем средняя заработная плата - будь то пенсионеры по старости, получающие социальные выплаты или работающие, но получающие минимальную месячную заработную плату", - сказал он.
Однако экономист более осторожно отнесся к предложениям некоторых членов оппозиции Сейма применить льготный тариф к налогу на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания.
"Здесь есть необходимость в дебатах, и эти дебаты, вероятно, состоятся в ближайшем будущем, но я, возможно, более осторожен, потому что, опять же, выходит, что мы берем это из бюджета — а что это покроет?
Может быть, нам лучше взять эти деньги из бюджета и увеличить доходы самых низкооплачиваемых работников, и тогда у нас будет более целенаправленный эффект", — рассуждает экономист SEB.
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