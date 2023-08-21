21 августа 2023 г. 13:01

Дорога в Варшаву сократится на 30 минут: открыт новый участок

 
ru.DELFI.lt
Varšuva
Varšuva
ФОТО: Scanpix

В декабре прошлого года сообщалось о том, что дорога в Варшаву не только улучшилась, но и отнимает меньше времени. Тогда был открыт новый участок магистрали от Сувалок до границы с Литвой, пишет madeinvilnius.lt.

Очевидно, что открытие этого участка ускорило путь. 17 августа в Польше была открыта часть магистрали около Элка.

Этот участок должны были открыть в мае этого года, но работы затянулись.

17 августа польская сторона информировала, что дорога открыта. Новые программы уже сейчас рекомендуют ехать в Варшаву через Каунас, несмотря на то, что за Мариямполе прокладывают магистраль до границы с Польшей.

Google maps показывает, что если ехать в Варшаву не в часы пик и без остановок, то дорога на автомобиле займет 5 часов и 20-35 минут.

Полностью магистраль до Варшавы должны закончить до мая 2025 года, а реконструкция в основном затягивается около объездной дороги в Ломже.

Правда, польская сторона сообщает, что старается сделать все возможное, чтобы работы были завершены в 2024 году.

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