Дорога в Варшаву сократится на 30 минут: открыт новый участок

Очевидно, что открытие этого участка ускорило путь. 17 августа в Польше была открыта часть магистрали около Элка.

Этот участок должны были открыть в мае этого года, но работы затянулись.

17 августа польская сторона информировала, что дорога открыта. Новые программы уже сейчас рекомендуют ехать в Варшаву через Каунас, несмотря на то, что за Мариямполе прокладывают магистраль до границы с Польшей.

Google maps показывает, что если ехать в Варшаву не в часы пик и без остановок, то дорога на автомобиле займет 5 часов и 20-35 минут.

Полностью магистраль до Варшавы должны закончить до мая 2025 года, а реконструкция в основном затягивается около объездной дороги в Ломже.