2024.05.16 09:57

Дорога из Вильнюса в Ниду на экспрессе Pajūrio ekspresas займет почти 7 часов

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Mindaugas Milinis

"Литовские железные дороги" восьмой год подряд запускают экспресс, на котором из Столицы можно попасть на литовские курорты - в Палангу, Прейлу, Пярвалку, Юодкранте и Ниду. Поезда начнут курсировать с 31 мая, сезон продлится до 25 августа, пишет портал TV3.lt.

Продажа билетов уже началась.

Путь из Вильнюса в Палангу на "экспрессе" займет 4 часа 51 минуту, а в Ниду – 6 часов и 40 минут.

Из Кретинги и из Клайпеды пассажиров заберут специальные автобусы.

Цены на билеты останутся такими же, как и в прошлом году – до Паланги 27,2 евро, до Ниды 28,3 евро.

В стоимость билета входит поездка на поезде, автобусе, пароме и экологический сбор в Неринге.

Если билеты покупает группа из 3 и более человек, то предоставляется скидка в размере 10%.

Ежегодно услугами экспресса пользуются около 5000 пассажиров.

Поезда будут выезжать из Вильнюса в пятницу в 15.29 ч. и в субботу в 8:58 ч. Назад можно вернуться в воскресенье: из Ниды в – 16 ч., из Паланги – в 18.25 ч. В Вильнюс поезд прибудет около 23 ч.

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