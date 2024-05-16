Дорога из Вильнюса в Ниду на экспрессе Pajūrio ekspresas займет почти 7 часов

Продажа билетов уже началась.
Путь из Вильнюса в Палангу на "экспрессе" займет 4 часа 51 минуту, а в Ниду – 6 часов и 40 минут.
Из Кретинги и из Клайпеды пассажиров заберут специальные автобусы.
Цены на билеты останутся такими же, как и в прошлом году – до Паланги 27,2 евро, до Ниды 28,3 евро.
В стоимость билета входит поездка на поезде, автобусе, пароме и экологический сбор в Неринге.
Если билеты покупает группа из 3 и более человек, то предоставляется скидка в размере 10%.
Ежегодно услугами экспресса пользуются около 5000 пассажиров.
Поезда будут выезжать из Вильнюса в пятницу в 15.29 ч. и в субботу в 8:58 ч. Назад можно вернуться в воскресенье: из Ниды в – 16 ч., из Паланги – в 18.25 ч. В Вильнюс поезд прибудет около 23 ч.