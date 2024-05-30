Доля электромобилей в транспортном парке Литвы за год выросла более чем на 54%

По данным ЛАЭ, в апреле этого года в реестре автотранспортных средств Литвы было зарегистрировано 903 легковых пассажирских электромобиля, из них 552 – электромобили, а 351 – гибриды с внешней зарядкой. По сравнению с апрелем прошлого года в этом месяце зарегистрировано на 47,55% больше.
По состоянию на 1 мая этого года в реестре автотранспортных средств Литвы насчитывалось 21 676 легковых пассажирских электромобилей, из них 12 848 электромобилей и 8828 гибридов с внешней зарядкой, а также 459 легковых грузовых электромобилей, из них 453 были чистыми электромобилями и 6 – гибридами с внешней зарядкой.
В апреле доля электромобилей в легковом парке страны выросла до 1,25%. Чистые электромобили заняли 0,74%, а гибриды с внешней зарядкой – 0,51%.
Гибридные автомобили (HEV) на 1 мая занимали 4,27% от общего парка легковых автомобилей в стране. Наибольшую долю в парке легковых автомобилей составили автомобили с дизельным двигателем, на долю которых пришлось 65,67% всех зарегистрированных в стране легковых автомобилей. При этом автомобили с бензиновым двигателем заняли 22,73% от общего парка легковых автомобилей.
На 1 мая электромобили составляли 0,58% парка легковых грузовых автомобилей. Автомобили с дизельным двигателем заняли 95,97% всего автопарка этой категории.
Легковые автомобили составили 15,61% от общего количества новых легковых пассажирских автомобилей, зарегистрированных в апреле. Новые легковые пассажирские электромобили заняли 11,38% рынка продаж новых автомобилей этой категории, из них 212 чистых электромобилей (7,86%) и 95 (3,52%) гибридов с внешней зарядкой.
Наибольшую долю рынка новых зарегистрированных легковых автомобилей в апреле заняли легковые гибридные пассажирские автомобили (HEV), на долю которых пришлось 44,01% всех новых легковых автомобилей, проданных за месяц (43,62% в марте этого года). В апреле было зарегистрировано 1187 новых гибридных автомобилей (HEV) (995 в марте).
В апреле автомобили с бензиновым двигателем заняли 26,96% рынка новых легковых автомобилей, а автомобили с дизельным двигателем – 15,09% рынка новых автомобилей.
Новые электромобили составили 70% всех новых зарегистрированных в апреле легковых грузовых электромобилей (категории N1).
На рынке подержанных легковых пассажирских автомобилей в апреле 2024 года легковые пассажирские электромобили заняли 4,21% (в марте – 3,80%). Наибольшую долю рынка подержанных автомобилей заняли подержанные автомобили с дизельным двигателем. Среди всех проданных и зарегистрированных за месяц подержанных легковых автомобилей (категория М1) на дизельные автомобили пришлось 64,21%, на бензиновые – 20,48%, на гибридные (HEV) – 7,18%.
На рынке подержанных легковых грузовых автомобилей в апреле электромобили заняли 0,41% рынка подержанных автомобилей категории N1, дизельные автомобили – 91,96%.