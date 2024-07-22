Доходы крупных торговых сетей составили 5 миллиардов – кто расширялся, а кому не удалось избежать убытков

В 2023 г. оборот сети Maxima LT, по сравнению с 2022 г. вырос на 8% до 2,14 млрд. евро. Чистая прибыль выросла на 31,8% до 116,7 млн. евро (в 2022 г - 88,5 млн. евро).

Весь оборот этой сферы в Литве в 2023 году составил 6,8 млрд. евро, на 8,5% больше, чем в 2022 г.

Государственное агентство данных информировало Delfi, что в 2023 г. обороты Maxima, Norfa, Rimi , Iki , Lidl в сегменте продаж пищевых продуктов составили 74% всего рынка.

В общей сложности 5 торговых сетей в прошлом году получили доходы на сумму больше 5 млрд. евро. Их чистая прибыль выросла до 164 млн. евро.

„Самый прогрессивный игрок сейчас - тот, которого никто не хочет называть“, – сказал эксперт по ценам Пятрас Чепкаускас.

Maxima в 2023 году продолжала обновлять свои магазины. Во втором полугодии у сети есть 241 магазин.

По данным на 31 декабря 2023 г. в компании работали 11 460 человек (2022 г – 12 006 человек).

„Maxima третий год подряд стабилизирует спад: в 2021 г. они занимали 31,8%, в 2022 г. – 31,4%, в 2023 г. – 31,2% рынка. Сеть нашла противоядие против Lidl, а Lidl в прошлом году много потерял“, – сказал представитель портала Pricer.lt Чепкаускас.

На втором месте по обороту находится сеть Iki Lietuva - продажи выросли на 8,2% до 886,8 млн. евро (2022 г. – 819,4 млн. евро), чистая прибыль выросла на 70,7% до 15,3 млн. евро (было почти 9 млн).