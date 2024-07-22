Доходы крупных торговых сетей составили 5 миллиардов – кто расширялся, а кому не удалось избежать убытков

„Самый прогрессивный игрок сейчас - тот, которого никто не хочет называть“, – сказал эксперт по ценам Пятрас Чепкаускас.
В общей сложности 5 торговых сетей в прошлом году получили доходы на сумму больше 5 млрд. евро. Их чистая прибыль выросла до 164 млн. евро.
Государственное агентство данных информировало Delfi, что в 2023 г. обороты Maxima, Norfa, Rimi, Iki, Lidl в сегменте продаж пищевых продуктов составили 74% всего рынка.
Весь оборот этой сферы в Литве в 2023 году составил 6,8 млрд. евро, на 8,5% больше, чем в 2022 г.
Сравнение торговых сетей по занимаемой части рынка (оборот):
В 2023 г. оборот сети Maxima LT, по сравнению с 2022 г. вырос на 8% до 2,14 млрд. евро. Чистая прибыль выросла на 31,8% до 116,7 млн. евро (в 2022 г - 88,5 млн. евро).
Maxima в 2023 году продолжала обновлять свои магазины. Во втором полугодии у сети есть 241 магазин.
По данным на 31 декабря 2023 г. в компании работали 11 460 человек (2022 г – 12 006 человек).
„Maxima третий год подряд стабилизирует спад: в 2021 г. они занимали 31,8%, в 2022 г. – 31,4%, в 2023 г. – 31,2% рынка. Сеть нашла противоядие против Lidl, а Lidl в прошлом году много потерял“, – сказал представитель портала Pricer.lt Чепкаускас.
На втором месте по обороту находится сеть Iki Lietuva - продажи выросли на 8,2% до 886,8 млн. евро (2022 г. – 819,4 млн. евро), чистая прибыль выросла на 70,7% до 15,3 млн. евро (было почти 9 млн).
У сети Iki 245 магазинов. В компании работают 5462 человека (в конце 2022 г – 5843).
Данные по обороту и чистой прибыли:
Финансовый год компании Lidl Lietuva начинается с марта и длится по февраль следующего года. Итак, в 2023/2024 гг оборот компании был 870,6 млн. евро – на 6,3% больше, чем в 2022/2023 гг (819,4 млн. евро), а чистая прибыль снизилась на 65% до 16,3 млн. евро (2021/2022 гг - 46,6млн. евро).
Сейчас в Литве работают 74 магазина Lidl в 28 городах страны. Количество работников за год увеличилось с 2466 до 2605.
Изменение результатов деятельности сетей в процентах:
Оборот Norfos mažmena в прошлом году вырос на 15,5% до 783,5 млн. евро (678,5 млн. евро), чистая прибыль увеличилась на 27,6% до 19,9 млн. евро (15,6 млн.).
В Литве действует 159 магазинов Norfa.
В 2023 г в компании работали 3354 человека, в 2022 г. - 3360.
Торговая сеть Rimi в прошлом году увеличила оборот на 6,4% до 453,4 млн. евро (в 2022 - 426 мн. евро), однако чистый убыток увеличился до 3,99 млн. евро (-0,8 млн. евро в 2022 г).
В 2023 г. сеть открыла 7 новых магазинов (1 Hypermarket в Вильнюсе и 6 Supermarket в Вильнюсе, Клайпеде, Шяуляй и Гаргждай. Два магазина в Вильнюсе были закрыты).
Всего у сети 89 магазинов, на следующей неделе откроется еще один.
В 2023 году в Rimi работал 3281, а в 2022 г – 3320 человек.