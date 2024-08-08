Доходы банка Luminor в этом году сократились на 7,8 млн евро

Как указывает банк, на эти результаты повлияло снижение дополнительных чистых операционных доходов, однако этот убыток был частично компенсирован снижением административных расходов на 5,6 млн евро. Поскольку Luminor продолжал совершенствовать свои ИТ-системы и процессы, расходы, связанные с ИТ, увеличились на 7,1 проц.

При этом ожидаемые кредитные убытки за рассматриваемый период сократились на 4,4 млн евро, а банковские налоги увеличились на 3,9 млн евро, в основном за счет временного банковского налога в Латвии. Взнос солидарности, выплачиваемый Банку Литвы во втором квартале, составил 4,0 млн евро.