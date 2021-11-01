aA
С 1 ноября до мая плата за въезд легковых автомобилей в Нерингу снижается до 5 евро.
До мая снижается плата за въезд в Нерингу
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

С середины сентября по ноябрь этот сбор составлял 10 евро, такой же плата будет в мае, а с июня ее тариф увеличится до 30 евро.

С 1 ноября с 20 до 15 евро снижается плата на въезд небольших автобусов, грузовиков и кемперов.

Плата за въезд для больших автобусов снижается с 70 до 30 евро.

Плата за въезд квадроциклов не меняется, она составляет 500 евро в любое время года.

Этот тариф муниципалитет установил в начале текущего года с учетом того, какой вред квадроциклы наносят природе – повреждают подлесок, представляют угрозу для флоры Куршской косы, а также покою и безопасности жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

С 21 августа снижается плата за въезд в Нерингу (3)

С 21 августа снижается плата за въезд в Нерингу на...

За въезд в Нерингу за 6 месяцев собрали на 145 000 евро меньше, чем планировали (30)

За первые полгода в 2020 году за въезд в Нерингу собрали...

Подорожание въезда в Нерингу - только начало, ждут другие сборы (37)

С 20 июня въезд в Нерингу значительно подорожает. За...

С конца июня Куршская коса будет по карману только состоятельным людям: увеличился экологический сбор (43)

Этим летом отдыхающим в Ниде придется потратить больше...

TOP новостей

Živilė Gudlevičienė

Советник премьер-министра Литвы: непривитых могли бы лечить дома

Поскольку в Литве сокращается количество свободных...

Вся Литва оказалась в черной зоне коронавируса (105)

В течение некоторого времени Игналинский...

Забастовка водителей общественного транспорта в Вильнюсе с 8 ноября не начнется (83)

Вильнюсский участковый суд удовлетворил заявление...

Коронавирус в Литве: 1853 новых случая и 33 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1853 новых...

СОГГ поделилась видео, на котором запечатлены действия нелегальных мигрантов (32)

На представленном видео зафиксированы два случая,...