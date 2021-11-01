До мая снижается плата за въезд в Нерингу

С середины сентября по ноябрь этот сбор составлял 10 евро, такой же плата будет в мае, а с июня ее тариф увеличится до 30 евро.
С 1 ноября с 20 до 15 евро снижается плата на въезд небольших автобусов, грузовиков и кемперов.
Плата за въезд для больших автобусов снижается с 70 до 30 евро.
Плата за въезд квадроциклов не меняется, она составляет 500 евро в любое время года.
Этот тариф муниципалитет установил в начале текущего года с учетом того, какой вред квадроциклы наносят природе – повреждают подлесок, представляют угрозу для флоры Куршской косы, а также покою и безопасности жителей.
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