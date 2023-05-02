На пути с Памянкалнё в гору временно введут двустороннее движение для сообщения с домами 10, 12 и 14 на ул. Тауро. Двусторонним станет движение и с горы со стороны ул. К.Калинауско - для сообщения с домами 3 и 5 на ул. Тауро и 8 и 10 на ул. Памянкалнё. Строительную площадку в центре улицы смогут пересекать только жители Старого города, автомобили скорой, полиции, пожарной службы и обслуживающий транспорт. Движение здесь будет регулировать временный светофор.

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Перемены будут и на соседних улицах:

водители, которые едут из Старого города по ул. Памянкалнё, смогут ехать у перекрестка с ул. Тауро только прямо (к ул. Й.Ясинскё);

водители, которые едут по ул. Васарё 16-осёс должны будут у перекрестка с ул. Тауро повернуть налево или направо;

на ул. Памянкалнё с ул. Й.Ясинскё будет ограничено движение по первой полосе;

на участке ул. Васарё 16-осёс от проспекта Гедиминаса до ул. Памянкалнё и на участке ул. Памянкалнё от Васарё 16-осёс до ул. Й.Ясинскё скорость будет ограничена до 30 км/ч.

Напомним, что до конца августа закрыта и автостоянка на ул. Памянкалнё.

Позже временно будет сужена проезжая часть на ул. В.Кудирскос в направлении Лукишкской площади, временно будет запрещено сворачивать на ул. Й.Ясинскё. Об этих ограничениях сообщат отдельно.

Советы водителям

Водителям, которые едут с севера на юг и обратно, рекомендуется ехать по ул. Ю.Тумо-Вайжганто и В.Кудиркос.

Тем, кто едет со стороны ул. Пилимо/Исландиёс/Памянкалнё в Науяместис или Науининкай, рекомендуется выбирать следующие маршруты:

Памянкалнё, A.Стульгинскё, A.Якшто, A.Гоштауто и Ю.Тумо-Вайжганто;

Памянкалнё, A.Стульгинскё, A.Якшто, Шермукшню, Лукишкю и Ю.Тумо-Вайжганто;

Памянкалнё, A.Стульгинскё, проспект Гедиминаса и ул. В.Кудиркос.

Тем, кто едет по Пилимо в сторону Пилимо–Исландиёс–Йогаклос–Памянкалнё, левый поворот рекомендуется делать:

на перекрестке Пилимо–Траку–Й.Басанавичюса;

на перекрестке Пилимо–Палангос–K.Калинауско.

Тем, кто едет по ул. Васарё 16-осёс в Науяместис или Науининкай рекомендуется:

повернуть на ул. Лукишкю или проспект Гедиминаса и ехать по улицам параллельным ул. Тауро;

повернуть на ул. Памянкалнё, ехать по ул. Й.Ясинскё, развернуться на ул. А.Гоштауто (под мостом Любарто) и с ул. Й.Ясинскё повернуть на ул. В.Кудиркос;

повернуть на ул. Памянкалнё, ехать по ул. Й.Ясинскё и ул. А.Гоштауто, а там на ул. Гележинё Вилко.

Коснутся ли перемены общественного транспорта?

По ул. Тауро общественный транспорт не курсирует, поэтому прямого влияния не будет. Однако из-за ограничений в часы пик возможны заторы.